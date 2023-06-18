رسائل من واشنطن لإسرائيل بعد المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة أرسلت رسائل إلى إسرائيل، بعد المصادقة على خطط بناء حوالي 4500 وحدة استيطانية جديدة.
وأضافت أن الرسائل مفادها بأن "منتدى النقب" الذي كان من المقرر عقده في بداية يوليو/تموز في المغرب، سيتم تأجيله.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت الخميس الماضي، إنه تقرر تأجيل اجتماع "منتدى النقب" المقرر هذا الشهر إلى شهر يوليو/تموز المقبل.
ويضم منتدى النقب وزراء خارجية دول عربية وهي الإمارات، البحرين، مصر، المغرب، بالإضافة إلى وزيري خارجية إسرائيل، والولايات المتحدة.
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