الخارجية الأميركية: بلينكن أجرى مباحثات بناءة وصريحة في الصين





ووصل بلينكن إلى الصين اليوم في أول زيارة يقوم بها مسؤول أميركي رفيع منذ عام 2018.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: "شدد الوزير على أهمية الدبلوماسية، والحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة حيال عدد من القضايا، للحد من مخاطر سوء الفهم وسوء التقدير".



ودعا بلينكن نظيره الصيني لزيارة واشنطن لمواصلة المحادثات، وفق ما نقل موقع قناة (سكاي نيوز) عربية.



وفي السياق ذاته، أعربت الصين عن "التزامها ببناء علاقة مستقرة وبناءة" مع الولايات المتحدة.



ولفتت بكين إلى أن "ملف تايوان يمثل التهديد الأبرز" للعلاقات مع واشنطن، وفقما ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية.



وقال تشين لبلينكن: "قضية تايوان هي جوهر المصالح الجوهرية للصين، وهي أهم قضية في العلاقات الصينية الأميركية والتهديد الأبرز لها"، حسب ما نقل عنه تلفزيون (سي سي تي في) الرسمي.



رام الله - دنيا الوطنقالت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أجرى محادثات "صريحة وموضوعية وبنّاءة" مع نظيره الصيني، تشين غانغ.