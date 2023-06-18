دولي

قناة كان: إسرائيل تدعم حملة السعودية لاستضافة مؤتمر إكسبو 2030

قناة كان: إسرائيل تدعم حملة السعودية لاستضافة مؤتمر إكسبو 2030
الأمير محمد بن سلمان في فرنسا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن إسرائيل ستدعم حملة السعودية لاستضافة مؤتمر "أكسبو 2030".

ووفق القناة فإن ممثلاً إسرائيلياً رسمياً سيكون حاضراً خلال حفل ترويجي سيقيمه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في باريس غداً لاستضافة مؤتمر "أكسبو 2030".

وقالت (كان): إن الممثل الإسرائيلي تلقى دعوة من السعودية لحضور الحفل.  

ومن المقرر أن يشارك بن سلمان في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة "إكسبو 2030" المقرر عقده غداً في باريس.

ويقام حفل الاستقبال الرسمي لممثلي 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض - المنظمة المسؤولة عن معرض "إكسبو" الدولي - عشية انعقاد اجتماع الجمعية العمومية 172 للمكتب الذي سيعقد يوم الثلاثاء 20 حزيران/ يونيو 2023م في مدينة باريس.

أخبار ذات صلة

الخارجية الأميركية: بلينكن أجرى مباحثات بناءة وصريحة في الصين

الخارجية الأميركية: بلينكن أجرى مباحثات بناءة وصريحة في الصين

قناة كان: إسرائيل تدعم حملة السعودية لاستضافة مؤتمر إكسبو 2030

قناة كان: إسرائيل تدعم حملة السعودية لاستضافة مؤتمر إكسبو 2030

نتنياهو: مصممون على منع إيران من تطوير أسلحة نووية

نتنياهو: مصممون على منع إيران من تطوير أسلحة نووية

سلاح الجو الإسرائيلي يُعلن بدء مناورة عسكرية حتى الأربعاء

سلاح الجو الإسرائيلي يُعلن بدء مناورة عسكرية حتى الأربعاء

إذاعة الجيش تكشف تفاصيل حادثة سرقة جديدة من قاعدة عسكرية في النقب

إذاعة الجيش تكشف تفاصيل حادثة سرقة جديدة من قاعدة عسكرية في النقب

دول تعلن تعذر رؤية هلال ذي الحجة وتحدد موعد عيد الأضحى

دول تعلن تعذر رؤية هلال ذي الحجة وتحدد موعد عيد الأضحى

نتنياهو: سنبدأ هذا الأسبوع بخطوات عملية لإصلاح المنظومة القضائية

نتنياهو: سنبدأ هذا الأسبوع بخطوات عملية لإصلاح المنظومة القضائية

بخيت والساعاتي يختتمان زيارة عمل لليابان

بخيت والساعاتي يختتمان زيارة عمل لليابان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التربية تعلق على تهديد الاحتلال بهدم مدرسة أم قصة جنوب الخليل

التربية تعلق على تهديد الاحتلال بهدم مدرسة أم قصة جنوب الخليل

الأوقاف: بدء وصول حجاج فلسطين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

الأوقاف: بدء وصول حجاج فلسطين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

قيادي بحماس: وحدة الأسرى أجبرت الاحتلال على الرضوخ لمطالبهم

قيادي بحماس: وحدة الأسرى أجبرت الاحتلال على الرضوخ لمطالبهم

الخليل: الاحتلال يُقرر هدم مدرسة أم قصة الأساسية المختلطة في بادية يطا

الخليل: الاحتلال يُقرر هدم مدرسة أم قصة الأساسية المختلطة في بادية يطا

متضررو عدوان 2014 يطالبون أونروا بتعويضهم والكف عن سياسة المماطلة والتسويف

متضررو عدوان 2014 يطالبون أونروا بتعويضهم والكف عن سياسة المماطلة والتسويف

عرنكي: على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف التوسع الاستيطاني بالضفة

عرنكي: على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف التوسع الاستيطاني بالضفة

الوزير غنيم يبحث مع السفير المغربي آفاق التعاون

الوزير غنيم يبحث مع السفير المغربي آفاق التعاون

التميمي تستعرض مع وفد من البنك الدولي التقدم في التقرير الوطني للمناخ والتنمية

التميمي تستعرض مع وفد من البنك الدولي التقدم في التقرير الوطني للمناخ والتنمية

منوعات

بالصور.. غادة عادل تشارك جمهورها بأحدث ظهور لها خلال رحلة صيفية

بالصور.. غادة عادل تشارك جمهورها بأحدث ظهور لها خلال رحلة صيفية

شاهد: بسمة بوسيل تستمتع بإجازتها الصيفية برفقة أبنائها

شاهد: بسمة بوسيل تستمتع بإجازتها الصيفية برفقة أبنائها

أحمد السقا يوجه تحية لزوجته على الهواء مباشرة

أحمد السقا يوجه تحية لزوجته على الهواء مباشرة

بالصور: دنيا سمير غانم تتألق برفقة زوجها رامي رضوان

بالصور: دنيا سمير غانم تتألق برفقة زوجها رامي رضوان

التعليق الأول للفنان محمد منير على نجاح حفل مشواري بالسعودية

التعليق الأول للفنان محمد منير على نجاح حفل مشواري بالسعودية

بالفيديو: وفاء موصللي تكشف لأول مرة تفاصيل عملية القلب المفتوح

بالفيديو: وفاء موصللي تكشف لأول مرة تفاصيل عملية القلب المفتوح

نرمين الفقي تكشف مواصفات فارس أحلامها: عاوزة راجل متدين

نرمين الفقي تكشف مواصفات فارس أحلامها: عاوزة راجل متدين

غادة ابراهيم تفجّر مفاجأة: ارتبطت برجل عراقي من أقارب صدام حسين

غادة ابراهيم تفجّر مفاجأة: ارتبطت برجل عراقي من أقارب صدام حسين

بالصور.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة ومثيرة

بالصور.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة ومثيرة

حمو بيكا يوجّه رسالة دعم لطلاب الثانوية العامة

حمو بيكا يوجّه رسالة دعم لطلاب الثانوية العامة

عربي

فرنسا: بن سلمان يشارك بحفل استقبال السعودية الرسمي لاستضافة إكسبو 2030

فرنسا: بن سلمان يشارك بحفل استقبال السعودية الرسمي لاستضافة إكسبو 2030

وزير الداخلية الأردني يوعز بالإفراج عن 503 موقوفين إدارياً بمناسبة عيد الأضحى

وزير الداخلية الأردني يوعز بالإفراج عن 503 موقوفين إدارياً بمناسبة عيد الأضحى

السيسي: مصر تبذل أقصى الجهد لتحقيق التهدئة وحقن الدماء في السودان

السيسي: مصر تبذل أقصى الجهد لتحقيق التهدئة وحقن الدماء في السودان

منظمة التعاون الإسلامي تتسلم أوراق اعتماد المندوب الدائم لليبيا

منظمة التعاون الإسلامي تتسلم أوراق اعتماد المندوب الدائم لليبيا