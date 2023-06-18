قناة كان: إسرائيل تدعم حملة السعودية لاستضافة مؤتمر إكسبو 2030

ووفق القناة فإن ممثلاً إسرائيلياً رسمياً سيكون حاضراً خلال حفل ترويجي سيقيمه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في باريس غداً لاستضافة مؤتمر "أكسبو 2030".



ويقام حفل الاستقبال الرسمي لممثلي 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض - المنظمة المسؤولة عن معرض "إكسبو" الدولي - عشية انعقاد اجتماع الجمعية العمومية 172 للمكتب الذي سيعقد يوم الثلاثاء 20 حزيران/ يونيو 2023م في مدينة باريس.

وقالت (كان): إن الممثل الإسرائيلي تلقى دعوة من السعودية لحضور الحفل.ومن المقرر أن يشارك بن سلمان في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة "إكسبو 2030" المقرر عقده غداً في باريس.