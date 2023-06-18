البرغوثي: قرار تسريع الاستيطان ومنح سموتريتش صلاحيات إقراره هدفه ضم وتهويد الضفة

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن هذه القرارات بمثابة إعلان تصريح بالبدء بضم الضفة الغربية وتهويدها بكاملها، والتمهيد لتكرار عمليات التطهير العرقي الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني.



وقال البرغوثي: إن "بيانات الإدانة والشجب التي نسمعها لا تؤثر في حكومة إسرائيل الفاشية وأقل ما يجب أن يعلن هو مقاطعة شاملة وفرض للعقوبات على حكومة الاحتلال والضم والتهويد، عربيا ودوليا كما أن السلطة الفلسطينية مطالبة بوقف فوري للتنسيق الأمني معها والاستجابة للمطالب الشعبية بتبني نهج المقاومة وإنشاء قيادة وطنية موحدة على استراتيجية وطنية مقاومة للاحتلال والفاشية ومخططات الضم والتهويد الإسرائيلية".

