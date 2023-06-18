شؤون فلسطينية

المفتي العام للقدس يُعلن أول أيام عيد الأضحى في فلسطين

المفتي العام للقدس يُعلن أول أيام عيد الأضحى في فلسطين
المفتي للعام للقدس يُعلن أول أيام عيد الأضحى في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، اليوم الأحد، إن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء الـ 28 حزيران/يونيو الجاري.

وأعلن حسين أنه ثبت بالوجه الشرعي أن يوم غد هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1444هـ، وعليه يكون يوم الثلاثاء التاسع من ذي الحجة 1444 هـ، وفق 27/6/2023 هو يوم وقفة عرفة، ويوم الأربعاء العاشر منه وفق 28 حزيران 2023، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ودعا المفتي حسين، الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا مباركا وخيرا ويمنا وبركة على المسلمين، وأن يعيده علينا وقد تحررت أرض الإسراء والمعراج من ظلم الاحتلال.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت مساء اليوم الأحد، رؤية هلال شهر ذي الحجة للعام الهجري 1444.

وقالت المحكمة العليا في المملكة، إن الوقوف في عرفة سيكون يوم الثلاثاء 27 حزيران/يونيو وبالتالي الأربعاء الـ 28 حزيران/يونيو الجاري، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكان مركز الفلك الدولي قال مساء اليوم الأحد، إن عدة دول من شرق آسيا، أعلنت عن تعذر رؤية هلال ذي الحجة.

وأوضح المركز أن دول ماليزيا وبروناي وأندونيسيا أعلنوا رسميا تعذر رؤية هلال ذي الحجة 2023-1444.

وأضاف المركز أن ماليزيا وبروناي وأندونيسيا أعلنوا رسميا تعذر رؤية هلال ذي الحجة 2023-1444، وأن يوم 29 يونيو/حزيران الجاري سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك.

أخبار ذات صلة

البرغوثي: قرار تسريع الاستيطان ومنح سموتريتش صلاحيات إقراره هدفه ضم وتهويد الضفة

البرغوثي: قرار تسريع الاستيطان ومنح سموتريتش صلاحيات إقراره هدفه ضم وتهويد الضفة

المفتي العام للقدس يُعلن أول أيام عيد الأضحى في فلسطين

المفتي العام للقدس يُعلن أول أيام عيد الأضحى في فلسطين

تفاصيل لقاء الرئيس الإيراني وزياد النخالة في طهران

تفاصيل لقاء الرئيس الإيراني وزياد النخالة في طهران

الأوقاف: بدء وصول حجاج فلسطين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

الأوقاف: بدء وصول حجاج فلسطين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

قيادي بحماس: وحدة الأسرى أجبرت الاحتلال على الرضوخ لمطالبهم

قيادي بحماس: وحدة الأسرى أجبرت الاحتلال على الرضوخ لمطالبهم

الخليل: الاحتلال يُقرر هدم مدرسة أم قصة الأساسية المختلطة في بادية يطا

الخليل: الاحتلال يُقرر هدم مدرسة أم قصة الأساسية المختلطة في بادية يطا

متضررو عدوان 2014 يطالبون أونروا بتعويضهم والكف عن سياسة المماطلة والتسويف

متضررو عدوان 2014 يطالبون أونروا بتعويضهم والكف عن سياسة المماطلة والتسويف

عرنكي: على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف التوسع الاستيطاني بالضفة

عرنكي: على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف التوسع الاستيطاني بالضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قيادي بحماس: وحدة الأسرى أجبرت الاحتلال على الرضوخ لمطالبهم

قيادي بحماس: وحدة الأسرى أجبرت الاحتلال على الرضوخ لمطالبهم

متضررو عدوان 2014 يطالبون أونروا بتعويضهم والكف عن سياسة المماطلة والتسويف

متضررو عدوان 2014 يطالبون أونروا بتعويضهم والكف عن سياسة المماطلة والتسويف

عرنكي: على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف التوسع الاستيطاني بالضفة

عرنكي: على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف التوسع الاستيطاني بالضفة

الوزير غنيم يبحث مع السفير المغربي آفاق التعاون

الوزير غنيم يبحث مع السفير المغربي آفاق التعاون

التميمي تستعرض مع وفد من البنك الدولي التقدم في التقرير الوطني للمناخ والتنمية

التميمي تستعرض مع وفد من البنك الدولي التقدم في التقرير الوطني للمناخ والتنمية

الأمانة العامة للتشريعي بغزة تلتقي رئيس ديوان الموظفين العام

الأمانة العامة للتشريعي بغزة تلتقي رئيس ديوان الموظفين العام

بكيرات يدعو إلى الاعتكاف بالأقصى لمواجهة مخططات التهويد

بكيرات يدعو إلى الاعتكاف بالأقصى لمواجهة مخططات التهويد

الأردن يدين قرار إسرائيل تسريع إجراءات بناء مستوطنات بالضفة

الأردن يدين قرار إسرائيل تسريع إجراءات بناء مستوطنات بالضفة

منوعات

بالصور.. غادة عادل تشارك جمهورها بأحدث ظهور لها خلال رحلة صيفية

بالصور.. غادة عادل تشارك جمهورها بأحدث ظهور لها خلال رحلة صيفية

شاهد: بسمة بوسيل تستمتع بإجازتها الصيفية برفقة أبنائها

شاهد: بسمة بوسيل تستمتع بإجازتها الصيفية برفقة أبنائها

أحمد السقا يوجه تحية لزوجته على الهواء مباشرة

أحمد السقا يوجه تحية لزوجته على الهواء مباشرة

بالصور: دنيا سمير غانم تتألق برفقة زوجها رامي رضوان

بالصور: دنيا سمير غانم تتألق برفقة زوجها رامي رضوان

التعليق الأول للفنان محمد منير على نجاح حفل مشواري بالسعودية

التعليق الأول للفنان محمد منير على نجاح حفل مشواري بالسعودية

بالفيديو: وفاء موصللي تكشف لأول مرة تفاصيل عملية القلب المفتوح

بالفيديو: وفاء موصللي تكشف لأول مرة تفاصيل عملية القلب المفتوح

نرمين الفقي تكشف مواصفات فارس أحلامها: عاوزة راجل متدين

نرمين الفقي تكشف مواصفات فارس أحلامها: عاوزة راجل متدين

غادة ابراهيم تفجّر مفاجأة: ارتبطت برجل عراقي من أقارب صدام حسين

غادة ابراهيم تفجّر مفاجأة: ارتبطت برجل عراقي من أقارب صدام حسين

بالصور.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة ومثيرة

بالصور.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة ومثيرة

حمو بيكا يوجّه رسالة دعم لطلاب الثانوية العامة

حمو بيكا يوجّه رسالة دعم لطلاب الثانوية العامة

عربي

وزير الداخلية الأردني يوعز بالإفراج عن 503 موقوفين إدارياً بمناسبة عيد الأضحى

وزير الداخلية الأردني يوعز بالإفراج عن 503 موقوفين إدارياً بمناسبة عيد الأضحى

السيسي: مصر تبذل أقصى الجهد لتحقيق التهدئة وحقن الدماء في السودان

السيسي: مصر تبذل أقصى الجهد لتحقيق التهدئة وحقن الدماء في السودان

منظمة التعاون الإسلامي تتسلم أوراق اعتماد المندوب الدائم لليبيا

منظمة التعاون الإسلامي تتسلم أوراق اعتماد المندوب الدائم لليبيا

موسم الحج.. البدء بتنفيذ تجربة تقنية تبريد الطرق في منطقة رمي الجمرات

موسم الحج.. البدء بتنفيذ تجربة تقنية تبريد الطرق في منطقة رمي الجمرات