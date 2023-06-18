المفتي العام للقدس يُعلن أول أيام عيد الأضحى في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنقال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، اليوم الأحد، إن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء الـ 28 حزيران/يونيو الجاري.وأعلن حسين أنه ثبت بالوجه الشرعي أن يوم غد هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1444هـ، وعليه يكون يوم الثلاثاء التاسع من ذي الحجة 1444 هـ، وفق 27/6/2023 هو يوم وقفة عرفة، ويوم الأربعاء العاشر منه وفق 28 حزيران 2023، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.ودعا المفتي حسين، الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا مباركا وخيرا ويمنا وبركة على المسلمين، وأن يعيده علينا وقد تحررت أرض الإسراء والمعراج من ظلم الاحتلال.وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت مساء اليوم الأحد، رؤية هلال شهر ذي الحجة للعام الهجري 1444.وقالت المحكمة العليا في المملكة، إن الوقوف في عرفة سيكون يوم الثلاثاء 27 حزيران/يونيو وبالتالي الأربعاء الـ 28 حزيران/يونيو الجاري، أول أيام عيد الأضحى المبارك.وكان مركز الفلك الدولي قال مساء اليوم الأحد، إن عدة دول من شرق آسيا، أعلنت عن تعذر رؤية هلال ذي الحجة.وأوضح المركز أن دول ماليزيا وبروناي وأندونيسيا أعلنوا رسميا تعذر رؤية هلال ذي الحجة 2023-1444.وأضاف المركز أن ماليزيا وبروناي وأندونيسيا أعلنوا رسميا تعذر رؤية هلال ذي الحجة 2023-1444، وأن يوم 29 يونيو/حزيران الجاري سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك.