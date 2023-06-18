تفاصيل لقاء الرئيس الإيراني وزياد النخالة في طهران





ووجه رئيسي التحية للشعب الفلسطيني وللمقاومة وحركة الجهاد الإسلامي وأسر الشهداء، وفق ما نقلت قناة (فلسطين اليوم).





وعبر الرئيس الإيراني، عن بالغ تقدير الجمهورية الإسلامية بما تقوم به حركة الجهاد الإسلامي، و"إننا بهذا الجهاد والمقاومة نقترب يومًا بعد يوم من النصر".





ودعا رئيسي لمزيد من وحدة الصف بين قوى المقاومة، وقال إن "الجمهورية الإسلامية ستقف دومًا إلى جانب الشعب الفلسطيني، وستدعم قضيته العادلة التي هي قضية المسلمين جميعًا".

رام الله - دنيا الوطنالتقى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة والوفد المرافق في طهران.