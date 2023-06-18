شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء الرئيس الإيراني وزياد النخالة في طهران

تفاصيل لقاء الرئيس الإيراني وزياد النخالة في طهران
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وزياد النخالة
رام الله - دنيا الوطن
التقى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة والوفد المرافق في طهران.

ووجه رئيسي التحية للشعب الفلسطيني وللمقاومة وحركة الجهاد الإسلامي وأسر الشهداء، وفق ما نقلت قناة (فلسطين اليوم).

وعبر الرئيس الإيراني، عن بالغ تقدير الجمهورية الإسلامية بما تقوم به حركة الجهاد الإسلامي، و"إننا بهذا الجهاد والمقاومة نقترب يومًا بعد يوم  من النصر".

ودعا رئيسي لمزيد من وحدة الصف بين قوى المقاومة، وقال إن "الجمهورية الإسلامية ستقف دومًا إلى جانب الشعب الفلسطيني،  وستدعم قضيته العادلة التي هي قضية المسلمين جميعًا".

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