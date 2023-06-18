شؤون فلسطينية

الأوقاف: بدء وصول حجاج فلسطين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

الأوقاف: بدء وصول حجاج فلسطين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة الأوقاف، نائب رئيس بعثات الحج الفلسطينية حسام أبو الرب، إن أفواج الحجاج بدأت تصل إلى مكة المكرمة قادمة من المدينة المنورة، لأداء مناسك الحج.

وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنه تم استقبال الحجاج في الفنادق المخصصة لإقامتهم، مشيرا إلى أن البعثات الطبية والإدارية والإعلامية المرافقة وصلت مكة المكرمة أمس السبت، استعدادا لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأضاف أبو الرب أنه من المقرّر وصول نحو 70 حافلة تقلّ الحجاج حتى ساعات متأخرة من الليل، وأنه من المتوقع اكتمال وصول الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة غدا الإثنين.

وقال: إن وزارة الأوقاف استأجرت خمسة فنادق لحجاج فلسطين، لا تبعد أكثر من 800 متر عن الحرم المكي، واحد منها على بعد 150 مترا.

وأوضح أبو الرب أن طواقم العمل الإدارية أشرفت على تجهيز سكن الحجاج واستيفائه كافة الشروط المتفق عليها في اتفاقيات الاستئجار.

وقال إن البعثة الإدارية من خلال مسؤول الفندق، تقوم باستقبال وتوزيع الحجاج على الغرف المخصصة لسكنهم، وتتابع الشأن اليومي لهؤلاء الحجاج واحتياجاتهم داخل غرفهم في الفنادق المقيمين فيها، والتأكد من توفر كافة الخدمات المتفق عليها.

وأكد أبو الرب أن البعثة تعمل ليل نهار من أجل التأكد من أن كافة الحجاج سكنوا في الغرف وحصلوا على الخدمة المطلوبة، مشيرا إلى أن البعثة الإدارية في المدينة المنورة ستلتحق بالبعثة في مكة، بعد أن تنهي سفر وتفويج كافة الحجاج.

وقال: هناك اختصاصات لكل فرد وعضو في البعثة الإدارية، حيث يوجد مسؤول من البعثة لكل فندق يتابع عمل الطواقم.

وبين أبو الرب أنه تم تخصيص ثلاث عيادات رئيسية للبعثة الطبية في الفنادق، لتقديم الخدمات الطبية للحجاج.

وأكد أن حجاج فلسطين بخير، وأن الأمور تسير على ما يرام، باستثناء حادث السير المؤسف الذي وقع في منطقة تبوك وأسفر عن إصابة ثلاثة حجاج، غادر اثنان منهم المستشفى، ويجري التنسيق لنقل الثالث من المستشفى في تبوك إلى مستشفى في مكة المكرمة، ليتمكن من أداء فريضة الحج.

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