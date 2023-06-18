نتنياهو: مصممون على منع إيران من تطوير أسلحة نووية

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل مصممة على منع إيران من تطوير أسلحة نووية.وأوضح خلال زيارة للصناعات الجوية: "نحن مصممون على منع إيران من تطوير أسلحة نووية".وتابع نتنياهو: "أوضحنا لأصدقائنا الأمريكيين أن الاتفاقية النووية غير مقبولة، وأوضحنا بأننا سنفعل كل شيء لحماية أنفسنا بمفردنا ضد أي تهديد"، وفق تعبيره.في سياق آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن حكومته تعزز مجال حماية الإلكترونية، وتابع: "سندمج في هيئة السايبر أنظمة الذكاء الاصطناعي - أمرت بتقوية البنى التحتية والنهوض بطرق الحماية الإلكترونية".