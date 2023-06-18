دولي

نتنياهو: مصممون على منع إيران من تطوير أسلحة نووية

نتنياهو: مصممون على منع إيران من تطوير أسلحة نووية
نتنياهو خلال زيارته للصناعات الجوية الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل مصممة على منع إيران من تطوير أسلحة نووية.

وأوضح خلال زيارة للصناعات الجوية: "نحن مصممون على منع إيران من تطوير أسلحة نووية".

وتابع نتنياهو: "أوضحنا لأصدقائنا الأمريكيين أن الاتفاقية النووية غير مقبولة، وأوضحنا بأننا سنفعل كل شيء لحماية أنفسنا بمفردنا ضد أي تهديد"، وفق تعبيره.

في سياق آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن حكومته تعزز مجال حماية الإلكترونية، وتابع: "سندمج في هيئة السايبر أنظمة الذكاء الاصطناعي - أمرت بتقوية البنى التحتية والنهوض بطرق الحماية الإلكترونية".

أخبار ذات صلة

نتنياهو: مصممون على منع إيران من تطوير أسلحة نووية

نتنياهو: مصممون على منع إيران من تطوير أسلحة نووية

سلاح الجو الإسرائيلي يُعلن بدء مناورة عسكرية حتى الأربعاء

سلاح الجو الإسرائيلي يُعلن بدء مناورة عسكرية حتى الأربعاء

إذاعة الجيش تكشف تفاصيل حادثة سرقة جديدة من قاعدة عسكرية في النقب

إذاعة الجيش تكشف تفاصيل حادثة سرقة جديدة من قاعدة عسكرية في النقب

دول تعلن تعذر رؤية هلال ذي الحجة وتحدد موعد عيد الأضحى

دول تعلن تعذر رؤية هلال ذي الحجة وتحدد موعد عيد الأضحى

نتنياهو: سنبدأ هذا الأسبوع بخطوات عملية لإصلاح المنظومة القضائية

نتنياهو: سنبدأ هذا الأسبوع بخطوات عملية لإصلاح المنظومة القضائية

بخيت والساعاتي يختتمان زيارة عمل لليابان

بخيت والساعاتي يختتمان زيارة عمل لليابان

الأورومتوسطي: خفر السواحل اليوناني قد يكون متورطًا في غرق قارب الأربعاء الماضي

الأورومتوسطي: خفر السواحل اليوناني قد يكون متورطًا في غرق قارب الأربعاء الماضي

بضغط أميركي.. الاحتلال يستعد لبيع دبابات ميركافا لدول أوروبية بينها أوكرانيا

بضغط أميركي.. الاحتلال يستعد لبيع دبابات ميركافا لدول أوروبية بينها أوكرانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قيادي بحماس: وحدة الأسرى أجبرت الاحتلال على الرضوخ لمطالبهم

قيادي بحماس: وحدة الأسرى أجبرت الاحتلال على الرضوخ لمطالبهم

متضررو عدوان 2014 يطالبون أونروا بتعويضهم والكف عن سياسة المماطلة والتسويف

متضررو عدوان 2014 يطالبون أونروا بتعويضهم والكف عن سياسة المماطلة والتسويف

عرنكي: على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف التوسع الاستيطاني بالضفة

عرنكي: على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف التوسع الاستيطاني بالضفة

الوزير غنيم يبحث مع السفير المغربي آفاق التعاون

الوزير غنيم يبحث مع السفير المغربي آفاق التعاون

التميمي تستعرض مع وفد من البنك الدولي التقدم في التقرير الوطني للمناخ والتنمية

التميمي تستعرض مع وفد من البنك الدولي التقدم في التقرير الوطني للمناخ والتنمية

الأمانة العامة للتشريعي بغزة تلتقي رئيس ديوان الموظفين العام

الأمانة العامة للتشريعي بغزة تلتقي رئيس ديوان الموظفين العام

بكيرات يدعو إلى الاعتكاف بالأقصى لمواجهة مخططات التهويد

بكيرات يدعو إلى الاعتكاف بالأقصى لمواجهة مخططات التهويد

الأردن يدين قرار إسرائيل تسريع إجراءات بناء مستوطنات بالضفة

الأردن يدين قرار إسرائيل تسريع إجراءات بناء مستوطنات بالضفة

منوعات

بالصور.. غادة عادل تشارك جمهورها بأحدث ظهور لها خلال رحلة صيفية

بالصور.. غادة عادل تشارك جمهورها بأحدث ظهور لها خلال رحلة صيفية

شاهد: بسمة بوسيل تستمتع بإجازتها الصيفية برفقة أبنائها

شاهد: بسمة بوسيل تستمتع بإجازتها الصيفية برفقة أبنائها

أحمد السقا يوجه تحية لزوجته على الهواء مباشرة

أحمد السقا يوجه تحية لزوجته على الهواء مباشرة

بالصور: دنيا سمير غانم تتألق برفقة زوجها رامي رضوان

بالصور: دنيا سمير غانم تتألق برفقة زوجها رامي رضوان

التعليق الأول للفنان محمد منير على نجاح حفل مشواري بالسعودية

التعليق الأول للفنان محمد منير على نجاح حفل مشواري بالسعودية

بالفيديو: وفاء موصللي تكشف لأول مرة تفاصيل عملية القلب المفتوح

بالفيديو: وفاء موصللي تكشف لأول مرة تفاصيل عملية القلب المفتوح

نرمين الفقي تكشف مواصفات فارس أحلامها: عاوزة راجل متدين

نرمين الفقي تكشف مواصفات فارس أحلامها: عاوزة راجل متدين

غادة ابراهيم تفجّر مفاجأة: ارتبطت برجل عراقي من أقارب صدام حسين

غادة ابراهيم تفجّر مفاجأة: ارتبطت برجل عراقي من أقارب صدام حسين

بالصور.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة ومثيرة

بالصور.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة ومثيرة

حمو بيكا يوجّه رسالة دعم لطلاب الثانوية العامة

حمو بيكا يوجّه رسالة دعم لطلاب الثانوية العامة

عربي

منظمة التعاون الإسلامي تتسلم أوراق اعتماد المندوب الدائم لليبيا

منظمة التعاون الإسلامي تتسلم أوراق اعتماد المندوب الدائم لليبيا

موسم الحج.. البدء بتنفيذ تجربة تقنية تبريد الطرق في منطقة رمي الجمرات

موسم الحج.. البدء بتنفيذ تجربة تقنية تبريد الطرق في منطقة رمي الجمرات

مصر تنعي ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية

مصر تنعي ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية

رسمياً.. أول مرشح يعلن خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر

رسمياً.. أول مرشح يعلن خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر