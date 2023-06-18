السعودية تُعلن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

رام الله - دنيا الوطنأعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، رؤية هلال شهر ذي الحجة للعام الهجري 1444.وقالت المحكمة العليا في المملكة، إن الوقوف في عرفة سيكون يوم الثلاثاء 27 حزيران/يونيو وبالتالي الأربعاء الـ 28 حزيران/يونيو الجاري، أول أيام عيد الأضحى المبارك.وكان مركز الفلك الدولي قال مساء اليوم الأحد، إن عدة دول من شرق آسيا، أعلنت عن تعذر رؤية هلال ذي الحجة.وأوضح المركز أن دول ماليزيا وبروناي وأندونيسيا أعلنوا رسميا تعذر رؤية هلال ذي الحجة 2023-1444.وأضاف المركز أن ماليزيا وبروناي وأندونيسيا أعلنوا رسميا تعذر رؤية هلال ذي الحجة 2023-1444، وأن يوم 29 يونيو/حزيران الجاري سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك.