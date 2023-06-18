قيادي بحماس: وحدة الأسرى أجبرت الاحتلال على الرضوخ لمطالبهم

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس، الشيخ حسين أبو كويك، أن العمل والتنسيق الجماعي الوحدوي للأسرى الإداريين الفلسطينيين في سجون الاحتلال والإرادة الصلبة، والتي تمثلت بإعلان البدء بالإضراب العام بتاريخ 18 حزيران/ يونيو 2023؛ أجبر الاحتلال على الرضوخ لمطالبهم.وأوضح أبو كويك أنّ الإرادة الوطنية الموحدة سواء في السجون أو في ساحات الوطن، كفيلة أن تلزم الاحتلال وتحد من بطشه وتوقف تغوله، وصولاً إلى تحقيق حريتنا وصون كرامتنا وتحرير أرضنا ومقدساتنا.وذكر أنّ هذا الأداء الوحدوي الصلب، أجبر مصلحة السجون على الاستجابة لجزء من مطالب الأسرى الإداريين، وطلب مهلة للتفاوض على المطالب الأخرى، لذلك تم تعليق البدء بالإضراب لاستكمال المفاوضات حتى مطلع الشهر المقبل.وبيّن أنّ هذه التطورات الإيجابية على صعيد الحركة الأسيرة، هي ثمرة الموقف الوحدوي والعمل الجماعي الوطني المنظم.وتابع قائلاً: "حكومة الاحتلال تدرك أن مشاركة هذا الكم الهائل من الأسرى الإداريين في الإضراب عن الطعام، ومن ثم مساندة كافة الأسرى لخطواتهم، سيفضي حتماً إلى أوسع مشاركة شعبية وتصعيداً للمقاومة".