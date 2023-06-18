الخليل: الاحتلال يُقرر هدم مدرسة أم قصة الأساسية المختلطة في بادية يطا

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرارا بهدم مدرسة أم قصة الأساسية المختلطة، في بادية يطا، جنوب الخليل.وقال مدير المدرسة، يوسف البسايطة، إن الاحتلال كان قد أخطر المدرسة العام الماضي بالهدم ومنع الأهالي من إضافة وحدات صفية جديدة لها، مشيرا إلى أنها تتكون من غرف من الصفيح، وتؤوي 58 طالبا وطالبة من الصف الأول وحتى الرابع الابتدائي، من: المخروب، وقصة، والعبيدية، كما تضم روضة.وأضاف البسايطة أن محكمة الاحتلال أبلغت محامي المدرسة بقرار هدمها خلال سبعة أيام.