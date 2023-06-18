عرنكي: على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف التوسع الاستيطاني بالضفة

رام الله - دنيا الوطنأدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المغتربين دكتور فيصل عرنكي، مصادقة حكومة الاحتلال على إجراءات تقصير خطوات البناء الاستيطاني ومنح وزير ماليتها بتسئيل سموتريتش، الصلاحيات المباشرة للموافقة عليه، مشيرا ان هذا القرار جريمة تضاف الى سلسلة الجرائم التي يقوم بها قادة الاحتلال.جاء هذا في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لعضو اللجنة التنفيذية قال فيه ان إسرائيل تستمر في غطرستها وانتهاكها للقوانين الدولية، مشيرا الى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، المعتمد في 23 ديسمبر 2016، والذي حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ونص القرار على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.وأوضح عرنكي أن استمرار التوسع الاستيطاني نتيجة حتمية للصمت الدولي امام كافة الجرائم التي تقوم بها إسرائيل بحق أبناء شعبنا من اقتحامات شبه يومية للمدن الفلسطينية والاعدامات الميدانية، عدا عن انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية والتنكيل بالمصلين في باحات المسجد الأقصى، مضيفا ان السياسات الإسرائيلية العنصرية والمتطرفة بحاجة الى تحرك عاجل وجدي من قبل كافة الأطراف المعنية بتحقيق السلام العادل للفلسطينيين.وطالب عضو اللجنة التنفيذية كافة الأطراف الدولية الضغط على إسرائيل لوقف كافة اشكال التوسع الاستيطاني على أراضي دولة فلسطين، والكف عن سياسة الكيل مكيالين والانحياز لطرف دون الاخر، مضيفا ان المجتمع الدولي يحتاج ان يكون جادًا وحازما تجاه كافة الانتهاكات والخروقات التي تقوم بها إسرائيل تجاه القوانين والشرعيات الدولية، وان يكون شريكا حقيقيا في تحقيق السلام العادل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967.