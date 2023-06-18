الوزير غنيم يبحث مع السفير المغربي آفاق التعاون

استقبل رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم، في مكتبه سفير المملكة المغربية في فلسطين عبد الرحيم مزيان، لبحث وتعزيز التعاون بين البلدين في قطاع المياه والصرف الصحي.ووضع غنيم في بداية اللقاء السفير مزيان بصورة التحديات الصعبة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته اليومية المستمرة وانعكاسها السلبي على القطاع المائي الفلسطيني.كما تباحث الوزير غنيم مع السيد مزيان في جملة من القضايا والبرامج المشتركة التي تم بحثها وادراجها مع جهات الاختصاص في المملكة المغربية خلال الاعوام الماضية والتي تفتح افاق جديدة للتعاون والاستفادة من خبرة المغرب وتحديدا في مجالات بناء السدود والحصاد المائي.ومن جانبه أكد السفير مزيان حرص بلاده على تعزيز التعاون مع سلطة المياه في المجال المائي، مؤكدا ان هناك العديد من المجالات المشتركة بين البلدين التي من الممكن الاستفادة منها لا سيما ان سلطة المياه تعمل بجهود حثيثة لرفع قدرة قطاع المياه الفلسطيني رغم جميع التحديات.