دولي

إذاعة الجيش تكشف تفاصيل حادثة سرقة جديدة من قاعدة عسكرية في النقب

إذاعة الجيش تكشف تفاصيل حادثة سرقة جديدة من قاعدة عسكرية في النقب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت إذاعة جيش الاحتلال اليوم الأحد، تفاصيل حادثة سرقة جديدة من قاعدة عسكرية للجيش في النقب.

وقالت إن سلاح رشاش من نوع "ماغ" سُرق الأسبوع الماضي من قاعدة تدريب "غفعاتي" كان قد وضعه الجنود بالقرب من ناقلة جند.

وتابع: بأن الجيش فتح تحقيقا في الحادث.

وكان جيش الاحتلال أعلن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن تعرض إحدى القواعد العسكرية لسرقة ذخائر عسكرية كبيرة في الجنوب.

وقال إنه "تجري تحقيقات لمعرفة ملابسات الحدث مع تشديد الحراسة على مخازن الأسحلة".

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