شاهد: وزارة المواصلات تعلن إدخال أول شحنة من قطع غيار الدراجات النارية لغزة











رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة النقل والمواصلات أنه وبناء على تعليمات الوزير عاصم سالم فقد استكملت لجنة المواصلات في قطاع غزة، أعمالها بخصوص إدخال الشحنة الأولى من قطع غيار الدراجات النارية الجديدة لغزة.وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أن هذه الخطوات تأتي بعد جهود حثيثة قامت بها الوزارة مع الجانب الإسرائيلي لإدخال هذه الشحنة والتي ستنعكس آثارها على أسعار قطع الغيار وتخفيضها.ومن الجدير ذكره، أن هناك عدة شحنات ستصل لقطاع غزة تباعاً بعد انقطاع دام أكثر من ١٥ عام.