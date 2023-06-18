شؤون فلسطينية

الأمانة العامة للتشريعي بغزة تلتقي رئيس ديوان الموظفين العام

الأمانة العامة للتشريعي بغزة تلتقي رئيس ديوان الموظفين العام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
التقى وفد من الأمانة العامة للمجلس التشريعي بغزة برئاسة الأمين العام ثروت البيك، برئيس ديوان الموظفين العام رامي الغمري، لتعزيز التعاون المشترك.

وضم الوفد إلى جانب الأمين العام، الأمين العام المساعد عامر الغصين، بالإضافة لعدد من المدراء العامون للمجلس التشريعي، عبد الله أبو الوفا، أمجد الأغا، فيما كان في استقبالهم إلى جانب رئيس ديوان الموظفين العام عدد من المدراء العامون في الديوان.

وثمن الأمين العام للمجلس التشريعي ثروت البيك جهود ديوان الموظفين العام في خدمة المجتمع وجموع الموظفين في القطاع العام، مؤكداً أن الديوان يلعب دوراً مهماً في العمل الحكومي، وخاصة في ملف الارتقاء بالكادر الوظيفي.

وأكد البيك على أن المجلس التشريعي مستمر في أداء دوره على صعيد إقرار القوانين والرقابة على الوزارات بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطن.

بدوره، رحب الغمري بوفد الأمانة العامة للمجلس التشريعي، مشيداً بالدور الهام للمجلس وجهوده ومواقفه البرلمانية في خدمة أبناء شعبنا والقضية الفلسطينية.

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