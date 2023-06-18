شؤون فلسطينية

الأردن يدين قرار إسرائيل تسريع إجراءات بناء مستوطنات بالضفة

الأردن يدين قرار إسرائيل تسريع إجراءات بناء مستوطنات بالضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت المملكة الأردنية قرار إسرائيل تسريع إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها؛ تمهيدا لطرح عطاءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية السفير سنان المجالى، أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2334)، داعيا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.

وقال المجالي، إن الممارسات التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هي ممارسات لاشرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لأسس السلام، وفرص حل الدولتين.

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