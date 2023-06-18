شؤون فلسطينية

"اللجنة الوطنية" تصدر مرصدا شهريا للانتهاكات التربوية والثقافية والعلمية

"اللجنة الوطنية" تصدر مرصدا شهريا للانتهاكات التربوية والثقافية والعلمية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، اليوم الأحد، نسخة شهر آيار/ مايو من مرصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في المجالات التربوية والثقافية والعلمية والذي كان يصدر بشكل شهري، ويترجم للمرة الأولى للغة الإنجليزية، ضمن توجهات اللجنة الوطنية لتعميم هذا الإصدار على دول العالم كافة، والمنظمات الدولية المتخصصة.

وأشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم علي زيدان أبو زهري إلى أن هذا المرصد يعتبر من إحدى المساعي لفضح سياسات وممارسات الاحتلال، ووضع العالم أمام مسؤولياته في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات لحقوقه التعليمية والتربوية ومقدراته الثقافية.

وأضاف أبو زهري إلى أن ترجمة المرصد للمرة الأولى تأتي في إطار العمل على تطوير هذا المرصد وتوسيع شبكة المؤسسات والمنظمات التي تتطلع عليه، وهو مرصد يرصد القطاعات التي تحظى باهتمامات وأولويات واختصاصات المنظمات المتخصصة بالحقول التربوية والثقافية والعلمية، وستتولى اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم بنشره لهذه المنظمات والمؤسسات واللجان الوطنية النظيرة بدول العالم المختلفة والمؤسسات التربوية والثقافية والعلمية، باعتبارها الجهة الوسيطة ما بين المؤسسات الوطنية وما بين هذه المنظمات.

وكشفت اللجنة الوطنية من خلال مرصد عن شمول انتهاكات الاحتلال لكافة مكونات العملية التعليمية والتربوية بما فيها القتل والاعتقال والهدم والتعذيب بحق الطلبة والمعلمين والإداريين، بالإضافة لممارسة شتى أنواع التضييق للمسيرة الثقافية للشعب الفلسطيني بشكل إلكتروني وعلى أرض الواقع.

وتطرقت نسخة شهر آيار/ مايو من المرصد لكافة الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال في مجالات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والتراث المادي ومجالات التعبير الثقافي، ومجالات البيئة، مركزا على ما يتم من انتهاكات في مدينة القدس العاصمة.

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