الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تلعب بالنار في ملفي القدس والاستيطان

وحمل المتحدث باسم الرئاسة الإدارة الأمريكية المسؤولية عن ما يجري من تجاوز للخطوط الحمر، وقال: "إن إسرائيل لا تستطيع أن تقيم حجراً واحداً دون قرار أمريكي وعليها أن تتحمل مسؤوليتها ولا تبقى صامتة ومتفرجة".



وتابع المتحدث باسم الرئاسة: الإدارة الامريكية تعبث أيضاً بالأمن إذا ما استمرت في هذا الغياب وفي هذه التصرفات السلبية التي تسمح لإسرائيل بالعبث بالسلام وبالاستقرار في المنطقة، وأن السلام لا يمر إلا عبر تنفيذ مبادرة السلام العربية فقط ومن خلال الشرعية الفلسطينية.



وشدد على رفض القيادة مقايضة تمرير الاتفاق النووي مع إيران بالسماح لإسرائيل بتصعيد نشاطها الاستيطاني، وقال "إن المستوطنات في الضفة ستفكك كلها كما فككت في قطاع غزة؛ لأنها غير شرعية وغير قانونية ومخالفة للقوانين الدولية."



وشدد على أن تكثيف البناء الاستيطاني سيؤدي إلى تصعيد الأوضاع على الأرض، مضيفاً أن تل أبيب وواشنطن تتحملان المسؤولية عن ذلك.



وبشأن قرار القيادة تعليق أعمال اللجنة الاقتصادية العليا، أشار الناطق باسم الرئاسة، إلى أن على إسرائيل أن تدرك أن القيادة مستمرة بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي حول تحديد العلاقة معها وملاحقتها دولياً.



رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن القيادة ترفض قرار الحكومة الإسرائيلية تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة، وتفويض وزير ماليتها سموتريتش بالتصديق على ذلك، مضيفا "أن الاستيطان سيبقى غير شرعي حسب القانون الدولي".وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن إسرائيل تلعب بالنار سواء في ملف القدس أو في ملف الاستيطان وهي تعلم تماما ان هذه خطوط حمراء فلسطينية وعربية ودولية.وحذر الحكومة الإسرائيلية بأن هذا الأسلوب وهذا التصرف سيؤدي إلى مزيد من التوتر وتصعيد في الأوضاع على الأرض.