هيئة الأسرى تنشر شهادة اعتقال وتنكيل بحق الأسير مالك صبري

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأنّ قوات كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت بيت الأسير مالك محمود صبري (30 عامًا) من قلقيلية يوم 10/04/2023، وقاموا بتفتيش منزله واعتقاله حوالي الساعة الثالثة فجرًا.وقال محامي الهيئة أحمد صيام، إنه تم نقل الأسير هو وأربع معتقلين آخرين إلى معسكر للجيش قريب من منطقة سكنه واحتجزوه بالمعسكر ليوم كامل، أثناء احتجازه هو والأسرى الأربعة (أديب الغلبان، وعبد الفتاح حرب، وأسامة صبري، وعبود سعسع) في المعسكر، حيث قام الجنود ومعهم مجموعة من المستوطنين بالاعتداء عليهم بالضرب على كافة أنحاء جسدهم، وشتمهم ونعتهم بألفاظ بذيئة، والبصق عليهم.وأشار صيام إلى أنّه بعد المعسكر نقل الأسير إلى حوارة لمدة يومين وبعدها إلى تحقيق " كيشون "، حيث حقق معه 42 يومًا، مشيرًا إلى أنّ مالك يتواجد حاليًا في سجن "مجيدو"، ولديه جلسة محكمة بتاريخ 11/07/2023.