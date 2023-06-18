التجمع الإعلامي الديمقراطي يهنئ مؤسسات إعلامية فلسطينية فوزها بمسابقة عربية

رام الله - دنيا الوطنهنأ التجمع الإعلامي الديمقراطي، اليوم الأحد، مؤسسات وشركات إعلامية فلسطينية بمناسبة فوزها في مسابقة اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العربية في تونس.وقال التجمع: إن فوز مؤسسات إعلامية فلسطينية في مثل هذه المسابقات يمثل انتصارًا لرسالة الإعلام الفلسطيني السامية، في ظل حالة الاستهداف المُتعمد والممنهج التي يواجهها الإعلام الفلسطيني برمته، مشيرًا إلى أن إرهاب الاحتلال بحق الصحفيين والإعلاميين ومواصلة قتلهم واغتيالهم لن يوقف المسيرة.وأضاف: أن الفوز بهذه المسابقات يعكس حالة النهوض الإعلامي الفلسطيني على كافة الصُعد.وأكد التجمع على ضرورة مواكبة هذه الأنشطة الإعلامية التي تعزز من الرواية الفلسطينية في مختلف المحافل، معبرًا عن اعتزازه بدور الإعلاميين المبدعين الذين حققوا هذا النجاح.وفاز تلفزيون فلسطين بالجائزة الأولى بتقرير عن (الأسير كريم يونس)، وفوزه بالجائزة الثانية لفئة البرامج والأفلام الوثائقية عن برنامجه (سامي)، وقناة الأقصى الفضائية بتقرير (حرق بلدة حوارة)، وشركة البعد الرابع 4D media لفوزها بتقرير (طفل في الثلاجة)، وشركة رام الله ديجيتال ببرنامج وثائقي (ريان 7)، والمخرج محمد الصواف بفيلم وثائقي (مارد من سنابل) عن حياة الأديب الراحل معين بسيسو، وشركة زينب ببرنامج وثائقي (الفدائي)، وشركة باسم سلامة والمخرج المبدع بشار النجار بمسلسل (أم الياسمين) عن فئة المسلسلات التاريخية.