شؤون فلسطينية

مواصلة لجهودها البحثية المميزة.. جامعة النجاح الوطنية تنشر بحثاً بالمجلة الدولية للطب النفسي والاجتماعي

مواصلة لجهودها البحثية المميزة.. جامعة النجاح الوطنية تنشر بحثاً بالمجلة الدولية للطب النفسي والاجتماعي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تحت عنوان "الصدمة عبر الأجيال والصلابة الجماعية: تحليل نوعي لتجارب العنف الاستعماري لثلاثة أجيال من اللاجئين الفلسطينين"، نشر الباحث د. فايز محاميد من جامعة النجاح الوطنية، وأ. دانا بدير (طالبة دكتوراه مبتعثة إلى جامعة ميلانو بيكوكا الإيطالية) وبالتعاون مع الباحث ويدو فيرونيسي من جامعة ميلانو بيكوكا الإيطالية بحثاً علمياً مميزاً في مجال العلوم الإنسانية. حيث نشر البحث في المجلة الدولية للطب النفسي الاجتماعي، وهي مجلة تابعة لدار النشر البريطانية SAGE، وهي مجلة عريقة إذ بدأت بنشر أول عدد لها عام 1955، وهي ذات معامل تأثير يبلغ (10.46).

وتعد هذه المرة الأولى التي يقوم فيها باحثان من العلوم الإنسانية في جامعة النجاح الوطنية بنشر بحث علمي في مجلة ذات معامل تأثير يتجاوز (10) درجات، حيث يعد نشر هذا البحث المميز والداعم للقضية الفلسطينية تتويج لما توليه جامعة النجاح الوطنية وعمادة البحث العلمي في الجامعة من جهود حثيثة لتعزيز الشراكات البحثية، وتطوير البحث العلمي وتعزيز مخرجاته على الصعيدين المحلي والدولي.

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