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منظمة التعاون الإسلامي تتسلم أوراق اعتماد المندوب الدائم لليبيا

منظمة التعاون الإسلامي تتسلم أوراق اعتماد المندوب الدائم لليبيا
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي،  حسين إبراهيم طه في مكتبه اليوم الأحد، السفير محمد القمودي الحافي الذي قدم أوراق اعتماده مندوبا دائما لدولة ليبيا لدى المنظمة.

ورحب الأمين العام بالسفير الحافي، وتطرق الجانبان إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي ودولة ليبيا.

وانطلاقاً من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي ومبادئها وقرارات القمة ومجلس الوزراء، أكد الأمين العام على دعم المنظمة لكل المبادرات والجهود التي تسهم في حل الأزمة الليبية سياسياً بما يكفل عودة الأمن والاستقرار في ليبيا ويحفظ سيادتها ووحدة أراضيها ويحقق تطلعات الشعب الليبي.

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