لجنة الرقابة بالتشريعي بغزة تناقش قضايا رقابية وتقر زيارات لمراكز التوقيف

رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة الرقابة العامة والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي بغزة، اجتماعاً دورياً، بحثت خلاله ملف السيارات الحكومية، وقضايا رقابية وشكاوى المواطنين.وحضر الاجتماع رئيس لجنة الرقابة النائب هدى نعيم، ومقرر اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل، وعضو اللجنة النائب يحيى العبادسة.واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع ملفات عدة أبرزها، ملف السيارات الحكومية بالإضافة إلى بعض القضايا الرقابية الأخرى، وشكاوى المواطنين المتعلقة بعمل اللجنة.وأقرت اللجنة المتابعة مع الجهات المختصة فيما يخص القضايا المذكورة.وناقشت اللجنة خطتها التشغيلية للعام 2023، وتم إقرار عدة زيارات لأماكن التوقيف بالتنسيق مع الجهات المختصة.