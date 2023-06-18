رام الله: التربية ووكالة الغوث تبحثان آليات تعويض الطلبة

رام الله - دنيا الوطنالتقى وكيل وزارة التربية والتعليم د. نافع عساف، اليوم، نائب رئيس برنامج التعليم في وكالة الغوث في الضفة الغربية محمد سلامة، حيث أطلع عساف على آليات تعويض الطلبة بعد انتهاء أزمة إضراب العاملين في الوكالة.وفي هذا السياق، أكد عساف أن الوزارة تثمن كل الجهود التي بذلت وصولاً إلى تجاوز الأزمة التي تواصلت في قطاعات وكالة الغوث وفي طليعتها التعليم على مدار الأشهر الأربعة الماضية.وأوضح عساف للضيف سلامة جاهزية الوزارة لاستقبال الطلبة الذين ينهون الصف التاسع في الوكالة في المدارس الحكومية بعد التحقق من إنهائهم برنامج التعويض المعمول به من الوكالة.واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.