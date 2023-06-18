شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تبحث مع وفد من السفارة اليابانية تعزيز التعاون

"التعليم العالي" تبحث مع وفد من السفارة اليابانية تعزيز التعاون
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بحث وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصري صالح، في مكتبه، اليوم الأحد، مع وفدٍ من السفارة اليابانية برئاسة كابوتشي يوسوكي سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي والمنح الدراسية والتعليم التقني.

وفي بداية اللقاء، نقل صالح للوفد تحيّات وزير التعليم العالي محمود أبو مويس، متطرقاً إلى الجهود التطويرية للوزارة للارتقاء بواقع قطاع التعليم العالي، لافتاً إلى عمل الوزارة على تحسين مخرجات البحث العلمي ليكون مستجيباً لاحتياجات المجتمع الفلسطيني، مشيراً إلى تميّز الباحثين الفلسطينيين على الصعيد الدولي.

وأشار وكيل التعليم العالي إلى جهود الوزارة على صعيد ربط مهارات خريجي مؤسسات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، لافتاً إلى حرص الوزارة على تعزيز البحث العلمي النوعي، والتوجّه للتعليم التقني، وتحسين جودة البرامج التعليمية.

من جهته، أكد يوسوكي الحرص على بناء شراكة وتعاون مثمر مع الوزارة بما يسهم في خدمة قطاع التعليم العالي، وبما ينعكس إيجاباً على الخريجين وسوق العمل وقطاع التعليم العالي عموماً.

أخبار ذات صلة

الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تلعب بالنار في ملفي القدس والاستيطان

الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تلعب بالنار في ملفي القدس والاستيطان

هيئة الأسرى تنشر شهادة اعتقال وتنكيل بحق الأسير مالك صبري

هيئة الأسرى تنشر شهادة اعتقال وتنكيل بحق الأسير مالك صبري

التجمع الإعلامي الديمقراطي يهنئ مؤسسات إعلامية فلسطينية فوزها بمسابقة عربية

التجمع الإعلامي الديمقراطي يهنئ مؤسسات إعلامية فلسطينية فوزها بمسابقة عربية

مواصلة لجهودها البحثية المميزة.. جامعة النجاح الوطنية تنشر بحثاً بالمجلة الدولية للطب النفسي والاجتماعي

مواصلة لجهودها البحثية المميزة.. جامعة النجاح الوطنية تنشر بحثاً بالمجلة الدولية للطب النفسي والاجتماعي

رئيس الوزراء يستقبل السفير التشيلي لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

رئيس الوزراء يستقبل السفير التشيلي لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

لجنة الرقابة بالتشريعي بغزة تناقش قضايا رقابية وتقر زيارات لمراكز التوقيف

لجنة الرقابة بالتشريعي بغزة تناقش قضايا رقابية وتقر زيارات لمراكز التوقيف

رام الله: التربية ووكالة الغوث تبحثان آليات تعويض الطلبة

رام الله: التربية ووكالة الغوث تبحثان آليات تعويض الطلبة

&quot;التعليم العالي&quot; تبحث مع وفد من السفارة اليابانية تعزيز التعاون

"التعليم العالي" تبحث مع وفد من السفارة اليابانية تعزيز التعاون

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تنشر شهادة اعتقال وتنكيل بحق الأسير مالك صبري

هيئة الأسرى تنشر شهادة اعتقال وتنكيل بحق الأسير مالك صبري

التجمع الإعلامي الديمقراطي يهنئ مؤسسات إعلامية فلسطينية فوزها بمسابقة عربية

التجمع الإعلامي الديمقراطي يهنئ مؤسسات إعلامية فلسطينية فوزها بمسابقة عربية

مواصلة لجهودها البحثية المميزة.. جامعة النجاح الوطنية تنشر بحثاً بالمجلة الدولية للطب النفسي والاجتماعي

مواصلة لجهودها البحثية المميزة.. جامعة النجاح الوطنية تنشر بحثاً بالمجلة الدولية للطب النفسي والاجتماعي

رئيس الوزراء يستقبل السفير التشيلي لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

رئيس الوزراء يستقبل السفير التشيلي لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

لجنة الرقابة بالتشريعي بغزة تناقش قضايا رقابية وتقر زيارات لمراكز التوقيف

لجنة الرقابة بالتشريعي بغزة تناقش قضايا رقابية وتقر زيارات لمراكز التوقيف

رام الله: التربية ووكالة الغوث تبحثان آليات تعويض الطلبة

رام الله: التربية ووكالة الغوث تبحثان آليات تعويض الطلبة

&quot;التعليم العالي&quot; تبحث مع وفد من السفارة اليابانية تعزيز التعاون

"التعليم العالي" تبحث مع وفد من السفارة اليابانية تعزيز التعاون

الجبهة العربية الفلسطينية تؤكد على ضرورة توحيد الصف لمواجهة الاستيطان

الجبهة العربية الفلسطينية تؤكد على ضرورة توحيد الصف لمواجهة الاستيطان

منوعات

التعليق الأول للفنان محمد منير على نجاح حفل مشواري بالسعودية

التعليق الأول للفنان محمد منير على نجاح حفل مشواري بالسعودية

بالفيديو: وفاء موصللي تكشف لأول مرة تفاصيل عملية القلب المفتوح

بالفيديو: وفاء موصللي تكشف لأول مرة تفاصيل عملية القلب المفتوح

نرمين الفقي تكشف مواصفات فارس أحلامها: عاوزة راجل متدين

نرمين الفقي تكشف مواصفات فارس أحلامها: عاوزة راجل متدين

غادة ابراهيم تفجّر مفاجأة: ارتبطت برجل عراقي من أقارب صدام حسين

غادة ابراهيم تفجّر مفاجأة: ارتبطت برجل عراقي من أقارب صدام حسين

بالصور.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة ومثيرة

بالصور.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة ومثيرة

حمو بيكا يوجّه رسالة دعم لطلاب الثانوية العامة

حمو بيكا يوجّه رسالة دعم لطلاب الثانوية العامة

بالصور.. إلهام شاهين تتألق بجولة سياحية في تونس

بالصور.. إلهام شاهين تتألق بجولة سياحية في تونس

مبلغ خيالي.. لن تصدق سعر حذاء إليسا بحفلها الأخير

مبلغ خيالي.. لن تصدق سعر حذاء إليسا بحفلها الأخير

مصطفى قمر يخرج عن صمته ويعلق على أنباء دخول ابنه تيام الفن بالواسطة

مصطفى قمر يخرج عن صمته ويعلق على أنباء دخول ابنه تيام الفن بالواسطة

تامر عاشور يثير جدلاً واسعاً بعد تصريحاته الأخيرة عن ابنته

تامر عاشور يثير جدلاً واسعاً بعد تصريحاته الأخيرة عن ابنته

عربي

منظمة التعاون الإسلامي تتسلم أوراق اعتماد المندوب الدائم لليبيا

منظمة التعاون الإسلامي تتسلم أوراق اعتماد المندوب الدائم لليبيا

مصر تنعي ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية

مصر تنعي ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية

رسمياً.. أول مرشح يعلن خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر

رسمياً.. أول مرشح يعلن خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر

السودان: اتفاق جديد لوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة

السودان: اتفاق جديد لوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة