"التعليم العالي" تبحث مع وفد من السفارة اليابانية تعزيز التعاون

رام الله - دنيا الوطنبحث وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصري صالح، في مكتبه، اليوم الأحد، مع وفدٍ من السفارة اليابانية برئاسة كابوتشي يوسوكي سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي والمنح الدراسية والتعليم التقني.وفي بداية اللقاء، نقل صالح للوفد تحيّات وزير التعليم العالي محمود أبو مويس، متطرقاً إلى الجهود التطويرية للوزارة للارتقاء بواقع قطاع التعليم العالي، لافتاً إلى عمل الوزارة على تحسين مخرجات البحث العلمي ليكون مستجيباً لاحتياجات المجتمع الفلسطيني، مشيراً إلى تميّز الباحثين الفلسطينيين على الصعيد الدولي.وأشار وكيل التعليم العالي إلى جهود الوزارة على صعيد ربط مهارات خريجي مؤسسات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، لافتاً إلى حرص الوزارة على تعزيز البحث العلمي النوعي، والتوجّه للتعليم التقني، وتحسين جودة البرامج التعليمية.من جهته، أكد يوسوكي الحرص على بناء شراكة وتعاون مثمر مع الوزارة بما يسهم في خدمة قطاع التعليم العالي، وبما ينعكس إيجاباً على الخريجين وسوق العمل وقطاع التعليم العالي عموماً.