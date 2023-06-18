مصر تنعي ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية





وأكدت في بيان عبر صفحتها على (فيسبوك)، أنها تتابع وضع الناجين ممن تم التعرف علي هويتهم لتقديم الخدمات اللازمة لهم.





ونعت مصر ببالغ الحزن والأسى في بيان صادر عن وزارة الخارجية، ضحايا حادث غرق المركب وعلى متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة من بينهم مصريين.



وإذ تؤكد مصر مجدداً، إدانتها بأشد العبارات، استمرار قيام العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية باستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، معرضةً حياتهم لمخاطر الموت وفقدان الأمل.





وتؤكد مصر في هذا الصدد، أنها اضطلعت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية وكل من تسول له نفسه الانخراط في تنظيمها او تيسيرها، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود تمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية.



وتتقدم الحكومة المصرية مجددا بخالص العزاء والمواساة لأسر وذوى ضحايا هذا الحادث الأليم، سائلةً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.



رام الله - دنيا الوطنقالت سفارة جمهورية مصر العربية في أثينا، اليوم الأحد، إنها تتابع مع السلطات اليونانية المعنية على مدار الساعة، عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الضحايا للتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين، بعد غرق مركب هجرة الأربعاء الماضي.