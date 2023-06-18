وزارة العمل تُطلق الحملة التفتيشية السنوية لتنظيم عمل الأحداث وعمالة الأطفال





رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة العمل/ الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، اليوم، حملتها السنوية في كافة محافظات الوطن على تنظيم عمل الأحداث وعمالة الأطفال، حيث عمدت الوزارة الى اختيار هذه الفترة لتنفيذ حملتها بسبب ازدياد عمالة الأحداث والأطفال بشكل كبير جداً في العطلة الصيفية، وإقبال الأطفال إلى الانخراط في بعض الأعمال، والتي من الممكن أن يتعرضوا من خلالها إلى استغلال وانتهاكات ومخاطر في بيئة العمل.وتهدف هذه الحملة إلى تقديم التوعية والإرشاد والتعريف بتشريعات العمل الخاصة بتشغيل الأحداث، والتعريف بالحقوق والواجبات بين الحدث وصاحب العمل، ومدى انسجامها مع قانون العمل من حيث شروط وظروف عملهم، وتوعيتهم بمخاطر بيئة العمل وكيفية الوقاية منها، والحد من انتشار عمالة الأطفال دون سن العمل المسموح به، وضبط المخالفات في بيئة العمل، وتحويلها إلى جهات الاختصاص.والجدير بالذكر، أن التقديرات تشير إلى أن عدد الأطفال والأحداث العاملين خلال العطلة الصيفية بأجر وبدون أجر قد يصل إلى 100 ألف طفل وحدث عامل، علماً أن بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في نشرته لإحصاءات سوق العمل للربع الأول من العام 2023 تشير إلى أن العدد الحقيقي يبلغ قرابة (32088) طفل عامل، أي ما نسبته 2.8%.