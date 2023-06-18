حماس تُعقب على نشر الاحتلال عطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات "استمرار سلطات الاحتلال بحملتها المسعورة في تهويد أرضنا الفلسطينية، وآخرها الإقرار بنشر عطاءات لبناء أكثر من 4500 وحدة استيطانية إضافية في عدة مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة".





وأكدت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن "تلك المشاريع الاستعمارية التهويدية لن تمنح الاحتلال شرعية على أرضنا، وأن شعبنا سيقاومها بكل الوسائل المتاحة".



ودعت (حماس) المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص إلى "اتخاذ خطوات جادّة وعاجلة لوقف تلك المشاريع التهويدية التي ستجلب المزيد من التصعيد في المنطقة وتهدد السلم والأمن فيها، وتجريم الاستيطان باعتباره مخالفةً صريحة للقوانين والمواثيق الدولية، وظاهرةً فاشية عنصرية تقوم على إحلال وتوطين صهاينة غُزاة على حساب أرضنا وشعبنا الفلسطيني أصحاب الأرض الأصليين".





رام الله - دنيا الوطن