بالتنسيق مع مصر والسلطة.. نتنياهو يوعز بتطوير حقل غاز (غزة مارين)

رام الله - دنيا الوطنأوعز رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد، للجهات المعنية لتنفيذ مشروع تطوير حقل الغاز قبالة سواحل قطاع غزة (Gaza Marine).وقال مكتب نتنياهو، إن هذا القرار جاء في إطار المفاوضات الجارية حالياً بين الجهات الثلاثة المعنية (إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية).وأوضح أن تنفيذ هذا المشروع خاضع للتنسيق بين الأجهزة الأمنية من خلال الحوار المباشر مع مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية لغرض الحفاظ على المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل.