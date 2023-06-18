تفاصيل تفاهمات نقابة الصيادين والشرطة البحرية حول عمل (حسكات المجداف)

رام الله - دنيا الوطنقالت نقابة الصيادين في قطاع غزة، إنها اتفقت مع قيادة الشرطة البحرية على بعض النقاط المتعلقة بعمل الصيادين خصوصا أصحاب حسكات المجداف.وأوضحت النقابة أنه وخلال التفاهمات التي جرت مع قيادة الشرطة البحرية على ضوء ما وصفته التجاوزات التي حصلت من أصحاب الحسكات في تجاهل قرارات الشرطة على طول ساحل قطاع غزه تم التوصل الى حل يكون في الصالح العام لجميع الأطراف سواء من الشرطة البحرية او حسكات المجداف.وبينت أنه سيسمح لحسكات المجداف العمل داخل البحر في الفترة المسائية لغاية الساعة العاشرة ليلا، فيما سيسمح العمل داخل البحر في الفترة الصباحية ابتداء من الساعة الثالثة فجراً فما فوق وذلك في فصل الصيف، اما في فصل الشتاء سيكون التوقيت الصباحي من الساعة الرابعة فجراً.ونوهت إلى أنه البحر سيكون ممنوع أما عمل حسكات المجداف من الساعة العاشرة ليلا وحتى الساعة الثالثة فجرا.وشددت على جميع الصيادين تسجيل الدخول والخروج لدى الشرطة البحرية على الرقم المجاني التابع للشرطة البحرية، لافتةً أن كل من يخالف التعليمات يتحمل كامل المسؤولية على عاتقه الشخصي.