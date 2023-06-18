تنويه مهم من دائرة الجرائم الإلكترونية بغزة للمواطنين

رام الله - دنيا الوطنأصدرت دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة بالشرطة في غزة، صباح اليوم الأحد، تنويهاً هاماً عقب ورود عدة شكاوى من المواطنين.وقالت الدارة في بيان لها، إنه ورد لها عدة شكاوى من مواطنين بتلقيهم رسائل عبر الهاتف المحمول تزودهم برمز تحقق للدخول على حسابات شخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم الاتصال عليهم من مصدر يتواجد خارج قطاع غزة والطلب منهم تزويده بالرمز بحجة أنه وصلهم عن طريق الخطأ، وبذلك يتم اختراق حسابات المواطنين وهواتفهم ومن ثم محاولة ابتزازهم بما فيها من معلومات وصور.وأهابت الدائرة بالمواطنين تجاهل تلك الرسائل والاتصالات وعدم التجاوب معها مطلقاً، وفي حال الاحتياج للمساعدة يرجى التواصل مع دائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة على واتساب عبر الرقم (970597066029+).