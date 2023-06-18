تفويض الوزير المتطرف سموتريتش بالمصادقة على إجراءات الاستيطان

رام الله - دنيا الوطنمن المتوقع أن تصادق حكومة الاحتلال في جلستها الأسبوعية اليوم الأحد، على قرار بتفويض رئيس حزب (الصهيونية الدينية)، الوزير في وزارة الجيش وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إصدار المصادقة الأولية للبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقليص إجراءات توسيع المستوطنات.ووفق إذاعة (كان)، فإن القرار يقضي بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي، خلافا للوضع القائم منذ (25 عاماً).وبحسب (كان)، فإنه منذ اليوم لن تكون هناك حاجة إلى مصادقة المستوى السياسي من أجل طرح مخططات بناء استيطاني في الضفة الغربية بمجلس التخطيط الأعلى، التابع لوحدة "الإدارة المدنية" في الجيش الإسرائيلي، خلال مرحلتي إيداع المخطط والمصادقة عليه نهائيا.وكانت الإجراءات المتبعة سابقا تقضي بأن يصادق رئيس الوزراء، ووزير الجيش على أي مرحلة في مخططات البناء على حدة، ومن خلال أربع عمليات مصادقة مختلفة أو أكثر، وتستمر لعدة سنوات.واتفق (ليكود) و(الصهيونية الدينية) على هذا القرار خلال المفاوضات الائتلافية بينهما من أجل تشكيل الحكومة، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.وأشارت الإذاعة العامة (كان)، إلى أن الهدف من هذا التغيير هو "تطبيع" المصادقة على مخططات البناء في المستوطنات وجعلها شبيهة بالوضع داخل إسرائيل، أي داخل أراضي عام 48، حيث لا يصادق رئيس الوزراء أو وزير الجيش على أي مرحلة من خطط البناء.