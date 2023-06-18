تفاصيل لقاء دائرة مناهضة الأبارتهايد في المنظمة بممثلي عدة دول أوروبية

التقى وفد دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية، بممثلي دول رومانيا، لتوانيا، مالطا، جمهورية التشيك، ايرلندا والدنمارك، وذلك ضمن زيارة وفد الدائرة إلى عدد من دول أوروبا، لبحث أخر المستجدات على القضية الفلسطينية، وتشكيل جبهة عالمية لمناهضة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.



وجرى خلال اللقاء مناقشة أخر مستجدات الوضع الفلسطيني، وسياسة حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، القائمة على التهجير والتطهير العرقي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والسيطرة على الأرض الفلسطينية وفق سياسة ممنهجة، أساسها الضم لأكثر من 60% من الضفة، في إطار مشروع تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.



وناقش اللقاء أوضاع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والسياسة الأمريكية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تصفية عمل الوكالة، من خلال تجفيف مصادر تمويلها، وصولا لإنهاء مهامها وخدماتها لأبناء الشعب الفلسطيني في كل مخيمات اللجوء، وضرورة استمرار التمويل الثابت والمستدام للوكالة.



وتطرق الطرفان خلال اللقاء إلى سياسة دولة الاحتلال الإسرائيلي، ونظام الفصل العنصري الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني، وكيفية مواجهته دوليا، من خلال التعامل مع دولة الاحتلال على أنها دولة خارج القانون الدولي.



وطالب وفد دائرة مناهضة (الأبارتهايد) بضرورة ممارسة دول الاتحاد الأوروبي؛ الضغط على دولة الاحتلال لوقف الاستيطان والضم الزاحف للأراضي الفلسطينية، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وعقد مؤتمر دولي على هذا الأساس لحل قضية الصراع، وذلك بعد فشل الرهان على رعاية الإدارة الأمريكية المنحازة لإسرائيل، والتأكيد على دور الاتحاد الأوروبي وأهمية المبادرة، لتطبيق قرارات الشرعية الدولية.



ودعا وفد دائرة مناهضة (الأبارتهايد) إلى دعم وإسناد التحركات التي تقوم بها الدائرة بشكل خاص والتحركات الفلسطينية بشكل عام، على الصعيد الدولي لتجسيد القرارات الأممية والقانون الدولي.



يذكر أن اللقاء جرى بحضور كل من مدير عام دائرة مناهضة (الأبارتهايد) ماهر عامر، والسفير المناوب في بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عادل عطية، والقنصل في سفارة فلسطين في بلجيكا أسيا الأخرس.



رام الله - دنيا الوطن