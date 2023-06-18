نتنياهو: سنبدأ هذا الأسبوع بخطوات عملية لإصلاح المنظومة القضائية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن هذا الأسبوع سيتم البدء بـ "خطوات عملية لإصلاح المنظومة القضائية".





وأوضح في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية، أن "ما حدث في الأسبوع الماضي كان مضيعة للوقت. تدرك الغالبية العظمى من الجمهور اليوم أنه يجب إجراء تعديلات على النظام القضائي".





وتابع نتنياهو: "لذلك سنجتمع هذا الأسبوع ونبدأ الخطوات العملية، وسنفعلها بطريقة مدروسة ومسؤولة، وفقًا للتفويض الذي تلقيناه".



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إن جهات في الائتلاف الحكومي في إسرائيل، تواصل ممارسة الضغط على نتنياهو، لدفع تشريعات التغييرات في جهاز القضاء من جانب واحد، و"لا سيما "المعقولية" وقانون المستشارين القانونيين".



وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلائيل سموتريتش في مقابلة صحفية، إن التغييرات التي يتوجب إجراؤها في النظام القضائي ستتم، مؤكداً بأننا "نحن ملتزمون بهذا وسنعمل على تعزيز الإصلاح. نقطة".



في غضون ذلك، تطالب أحزاب "الحريديم" بالدفع بالقضية المركزية من وجهة نظرها.

ووفق (مكان)، فقد قال عضو (كنيست)، موشيه غافني من حزب (يهودوت هتوراة)، كشف في محادثات خاصة إنه يتوقع من الائتلاف تقديم فقرة "التغليب" الذي يسمح لـ (كنيست) بالتغلب على قرارات المحكمة العليا بخصوص إبطال القوانين، وأكد غافني: "لن نتنازل عن شرط بند التغليب".



في السياق أفادت (مكان)، بأن نتنياهو، لم يلتق بوزير العدل، ليفين، منذ جلسة (كنيست) التي تم خلالها انتخاب كارين الهرار لعضوية لجنة اختيار القضاة الأربعاء المنصرم.



ولقد تم إلغاء لقاء كان من المقرر أن يعقد بين الاثنين، قبل موعده بحوالي نصف ساعة، وبرر مكتب نتنياهو الإلغاء بالجدول الزمني المزدحم لنتنياهو.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إن جهات في الائتلاف الحكومي في إسرائيل، تواصل ممارسة الضغط على نتنياهو، لدفع تشريعات التغييرات في جهاز القضاء من جانب واحد، و"لا سيما "المعقولية" وقانون المستشارين القانونيين".وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلائيل سموتريتش في مقابلة صحفية، إن التغييرات التي يتوجب إجراؤها في النظام القضائي ستتم، مؤكداً بأننا "نحن ملتزمون بهذا وسنعمل على تعزيز الإصلاح. نقطة".في غضون ذلك، تطالب أحزاب "الحريديم" بالدفع بالقضية المركزية من وجهة نظرها.

رام الله - دنيا الوطن