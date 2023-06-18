الاحتلال يواصل اعتقال 48 من محرري صفقة وفاء الأحرار

رام الله - دنيا الوطنيصادف اليوم الأحد، الذكرى التاسعة على إعادة اعتقال العشرات من محرري صفقة (وفاء الأحرار)، الذي تحرر بموجبها (1027) عام 2011، مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيليّ (جلعاد شاليط).وقال نادي الأسير في بيان له، إنّ سلطات الاحتلال تواصل اعتقال (48) محررًا من الصفقة، وهم من بين نحو (70) أسيرًا أعاد الاحتلال اعتقالهم في عام 2014، ولاحقًا أعاد لنحو 50 منهم أحكامهم السابقة، وغالبيتها بالسّجن المؤبد، بالإضافة إلى سنوات، مستندًا إلى قانون تعسفيّ أقره خصيصًا لهم، ونفّذه عبر ما تُعرف بلجنة الاعتراضات العسكرية التي أُنشئت للنظر في قضاياهم، واليوم تحتجزهم في سجونها تحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، ويقضون استنادا إلى هذه الذريعة أحكامًا بالسّجن المؤبد.وأضاف، إنّ ما تعرض له أسرى صفقة "وفاء الأحرار"، كان من أخطر الإجراءات التي نفّذها الاحتلال بحق أسرى جرى تحريرهم عبر عمليات تبادل، وكان من الواضح أن الاحتلال اتخذ منهم رهائن لأهداف سياسية.وتابع، أنّه وعلى رغم من كل المطالبات التي جرت على مدار هذه السنوات، وكان من ضمنها مطالبات لجمهورية مصر التي رعت هذا الاتفاق في حينه للضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عنهم، إلا أنّه واصل اعتقالهم وانتهاكه للاتفاق الذي تم، وكان من أبرز من أعيد اعتقاله القائد الأسير نائل البرغوثي، الذي يقضي أطول فترة اعتقال في سجون الاحتلال، حيث بلغ مجموعها على فترتين نحو (44)عامًا.ودعا نادي الأسير، مجددًا جمهورية مصر، وكافة المستويات الفلسطينية، لتكثيف الجهود لتحريرهم، واستعادة المطلب الأساس في هذه القضية ألا وهي الحرية، وتقرير مصير الآلاف من الأسرى، بعد أن تجاوزت سنوات اعتقال البعض منهم الأربعة عقود وقارب البعض عليها.ويذكّر نادي الأسير، بأبرز الأسرى القدامى من محرري صفقة (وفاء الأحرار)، وهم من كانوا معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، ثم تحرروا في الصفقة وأُعيد اعتقالهم، وعددهم (11) من بين الـ(48) أسيرًا.1.الأسير نائل البرغوثي، اُعتقل لأول مرة عام 1978 وحرر عام 2011، وأعيد اعتقاله عام 2014.2.الأسير علاء البازيان، اُعتقل عام 1979 لأول مرة، وأفرج عنه عام 1985، ثمأعيد اعتقاله عام 1986، وحرر عام 2011، وأعيد اعتقاله عام 2014.3.الأسير سامر المحروم، اُعتقل لأول مرة عام 1986، وحرر عام 2011، وأعيد اعتقاله عام 2014.4.الأسير ناصر عبد ربه، اُعتقل لأول مرة عام 1988، وحرر عام 2011، وأعيد اعتقاله عام 2014.5. الأسير جمال ابو صالح، اُعتقل لأول مرة عام 1988، وحرر عام 2011، وأعيد اعتقاله عام 2014.6. الأسير نضال زلوم، اُعتقل لأول مرة عام 1989، حرر عام 2011، وأعيد اعتقاله عام 2014.7. الأسير مجدي العجولي، اُعتقل لأول مرة عام 1988، واُعيد اعتقاله عام 1989، وحكم عليه بالمؤبد وأفرج عنه عام 2011، واُعيد اعتقاله عام 2014.8.الأسير عبد المنعم طعمه، اُعتقل لأول مرة 1989، حرر عام 2011، وأعيد اعتقاله عام 2014.9. الأسير عايد خليل، اُعتقل لأول مرة عام 1989، وحرر عام 2011، وأعيد اعتقاله عام 2014.10.الأسير عدنان مراغة، اُعتقل لأول مرة عام 1990، وحرر عام 2011، وأعيد اعتقاله عام 2014.11.الأسير طه الشخشير، اُعتقل لأول مرة عام 1992، وحرر عام 2011، وأعيد اعتقاله عام 2014.