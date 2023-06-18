شؤون فلسطينية

دعوات متواصلة لاعتكاف العشر الأوائل من ذي الحجة بالأقصى لحمايته من مخططات التقسيم

دعوات متواصلة لاعتكاف العشر الأوائل من ذي الحجة بالأقصى لحمايته من مخططات التقسيم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تواصلت الدعوات المقدسية للاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، لحمايته من مخططات التقسيم.

وأكدت الدعوات على ضرورة شد الرحال إلى المسجد والرباط فيه والاعتكاف طيلة أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، بدءًا من يوم غد الاثنين.

وتأتي هذه الدعوات لمواجهة مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست (الإسرائيلي) عن حزب الليكود (عميت هليفي) لتقسيم المسجد الأقصى المبارك.

وكشفت مصادر عن خطة أعدها عضو في (كنيست) الاحتلال عن حزب (الليكود) عميت هليفي، لتقسيم المسجد الأقصى المبارك، بين المسلمين والمستوطنين.

ودعا الناطق باسم حركة (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة، أبناء شعبنا إلى التواجد والرباط في باحات المسجد الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال.

وأكد حمادة أن الفلسطيني يرى في استهداف الاحتلال للمسجد الأقصى حالة من التحدي لأنه يريد أن يثبت حقه فيه من خلال الرباط المستمر في باحاته.

وقال حمادة إن شعبنا الفلسطيني مستمر بالدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، ويجب على الشعوب العربية والإسلامية أن تعي بالخطر الكبير المحدق به.

وشدد على أن "شعبنا الفلسطيني لن يسلم المسجد الأقصى للاحتلال الصهيوني، وهناك أعداد كبيرة من أبناء شعبنا تستعد للرباط في باحات المسجد الأقصى خلال العشر الأوائل من ذي الحجة".

وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية الفاشية قد تتخذ قرارا بتطبيق مخطط التقسيم المكاني، مبينا أن جميع انتهاكات الاحتلال بحقه هي تجاوز للخطوط الحمراء.

أخبار ذات صلة

تنويه هام من دائرة الجرائم الإلكترونية بغزة للمواطنين

تنويه هام من دائرة الجرائم الإلكترونية بغزة للمواطنين

تفويض الوزير المتطرف سموتريتش بالمصادقة على إجراءات الاستيطان

تفويض الوزير المتطرف سموتريتش بالمصادقة على إجراءات الاستيطان

تفاصيل لقاء دائرة مناهضة الأبارتهايد في المنظمة بممثلي عدة دول أوروبية

تفاصيل لقاء دائرة مناهضة الأبارتهايد في المنظمة بممثلي عدة دول أوروبية

الاحتلال يواصل اعتقال 48 من محرري صفقة وفاء الأحرار

الاحتلال يواصل اعتقال 48 من محرري صفقة وفاء الأحرار

دعوات متواصلة لاعتكاف العشر الأوائل من ذي الحجة بالأقصى لحمايته من مخططات التقسيم

دعوات متواصلة لاعتكاف العشر الأوائل من ذي الحجة بالأقصى لحمايته من مخططات التقسيم

أبو بكر: إرجاء إضراب المعتقلين إداريا عن الطعام للشهر المقبل

أبو بكر: إرجاء إضراب المعتقلين إداريا عن الطعام للشهر المقبل

حمادة: على أبناء شعبنا التواجد والرباط في باحات الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال

حمادة: على أبناء شعبنا التواجد والرباط في باحات الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال

غزة: توحيد مواعيد فتح وإغلاق محلات الذهب

غزة: توحيد مواعيد فتح وإغلاق محلات الذهب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء دائرة مناهضة الأبارتهايد في المنظمة بممثلي عدة دول أوروبية

تفاصيل لقاء دائرة مناهضة الأبارتهايد في المنظمة بممثلي عدة دول أوروبية

الاحتلال يواصل اعتقال 48 من محرري صفقة وفاء الأحرار

الاحتلال يواصل اعتقال 48 من محرري صفقة وفاء الأحرار

دعوات متواصلة لاعتكاف العشر الأوائل من ذي الحجة بالأقصى لحمايته من مخططات التقسيم

دعوات متواصلة لاعتكاف العشر الأوائل من ذي الحجة بالأقصى لحمايته من مخططات التقسيم

أبو بكر: إرجاء إضراب المعتقلين إداريا عن الطعام للشهر المقبل

أبو بكر: إرجاء إضراب المعتقلين إداريا عن الطعام للشهر المقبل

حمادة: على أبناء شعبنا التواجد والرباط في باحات الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال

حمادة: على أبناء شعبنا التواجد والرباط في باحات الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال

طاقم طبي فلسطيني يُجري خمس عمليات جراحية ضخمة بمستشفيات القطاع

طاقم طبي فلسطيني يُجري خمس عمليات جراحية ضخمة بمستشفيات القطاع

المرور بغزة: أربع إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: أربع إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

وزير العمل يوسع الجلسات الحوارية المجتمعية حول مسودة قانون الضمان الاجتماعي

وزير العمل يوسع الجلسات الحوارية المجتمعية حول مسودة قانون الضمان الاجتماعي

منوعات

بالصور.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة ومثيرة

بالصور.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة ومثيرة

حمو بيكا يوجّه رسالة دعم لطلاب الثانوية العامة

حمو بيكا يوجّه رسالة دعم لطلاب الثانوية العامة

بالصور.. إلهام شاهين تتألق بجولة سياحية في تونس

بالصور.. إلهام شاهين تتألق بجولة سياحية في تونس

مبلغ خيالي.. لن تصدق سعر حذاء إليسا بحفلها الأخير

مبلغ خيالي.. لن تصدق سعر حذاء إليسا بحفلها الأخير

مصطفى قمر يخرج عن صمته ويعلق على أنباء دخول ابنه تيام الفن بالواسطة

مصطفى قمر يخرج عن صمته ويعلق على أنباء دخول ابنه تيام الفن بالواسطة

تامر عاشور يثير جدلاً واسعاً بعد تصريحاته الأخيرة عن ابنته

تامر عاشور يثير جدلاً واسعاً بعد تصريحاته الأخيرة عن ابنته

بعد سنوات من الانفصال.. لماذا عاد حلمي بكر لطليقته سماح القرشي؟

بعد سنوات من الانفصال.. لماذا عاد حلمي بكر لطليقته سماح القرشي؟

بالصور: أحمد سعد يبكي خلال حفل &quot;مشواري&quot; لهذا السبب

بالصور: أحمد سعد يبكي خلال حفل "مشواري" لهذا السبب

بالصور.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

بالصور.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

محمد منير يتصدر الترند بعد حفله في جدة

محمد منير يتصدر الترند بعد حفله في جدة

عربي

رسمياً.. أول مرشح يعلن خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر

رسمياً.. أول مرشح يعلن خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر

السودان: اتفاق جديد لوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة

السودان: اتفاق جديد لوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة

وزارة الحج السعودية: وصول أكثر من مليون حاج من الخارج

وزارة الحج السعودية: وصول أكثر من مليون حاج من الخارج

تفاصيل لقاء وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإيراني في طهران

تفاصيل لقاء وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإيراني في طهران