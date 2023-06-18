بخيت والساعاتي يختتمان زيارة عمل لليابان

رام الله - دنيا الوطنعقد المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لأفغانستان، السفير طارق علي بخيت، ومنسق صندوق المنظمة الاستئماني الإنساني لأفغانستان، المهندس جمال الساعاتي، خلال زيارة العمل التي قاما بها لليابان في الفترة من 12 إلى 16 يونيو 2023، سلسلة اجتماعات مع كبار مسؤولي الحكومة اليابانية ومسؤولي المنظمات غير الحكومية اليابانية العاملة في أفغانستان.وشرح السفير بخيت خلال اجتماعاته مع مختلِف الأطراف اليابانية المعنية ولايته ذات الشقين، والتي تنطوي على بعد إنساني وسياسي، كما حددها مجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي.وأجرى السفير بخيت مناقشات مكثفة مع مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة الخارجية اليابانية، من بينهم السفير ناغاوكا، المدير العام لشؤون الشرق الأوسط، المبعوث الخاص لليابان إلى أفغانستان، حيث تركزت المحادثات بشكل أساسي على التزام المنظمة القائم منذ أمد بعيد بالتعامل مع سلطات الأمر الواقع الأفغانية، وذلك في محاولة لتعزيز العمل في مجال تقديم المساعدات الإنسانية للمجتمع الأفغاني الضعيف والبحث عن طرق مقبولة لحل بعض القضايا الخلافية السياسية وقضايا حقوق الإنسان التي لا تزال تثير القلق والمخاوف لدى منظمة التعاون الإسلامي ولدى المجتمع الدولي على نطاق أوسع.كما أجرى السفير بخيت والساعاتي محادثات مثمرة مع ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لأفغانستان ورؤساء أربع منظمات غير حكومية يابانية أخرى. وتمحورت المناقشات على وضع خارطة طريق عملية من شأنها الإسهام في تأمين سهولة العمل المشترك بين المنظمة واليابان في مجال تقديم المساعدات وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية في أفغانستان.كما شاركا إلى جانب ذلك في ندوة لتطارح الأفكار تم خلالها تبادل الأفكار البناءة حول الآليات المحتملة التي من الممكن أن تشكل إطارًا للتعاون الثلاثي يشمل منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة واليابان لدعم أفغانستان.وتعطي الزيارة المشتركة التي قام بها السفير بخيت والمهندس الساعاتي إلى اليابان قوة دفع إضافية للعلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي واليابان، والتي نمت بشكل ملحوظ منذ إضفاء الطابع الرسمي عليها بعد تعيين القنصل العام لليابان في جدة في مايو 2022 مبعوثاً لحكومة بلاده لدى منظمة التعاون الإسلامي.