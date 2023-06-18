حمادة: على أبناء شعبنا التواجد والرباط في باحات الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندعا الناطق باسم حركة (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة، أبناء شعبنا إلى التواجد والرباط في باحات المسجد الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال.وأكد حمادة أن الفلسطيني يرى في استهداف الاحتلال للمسجد الأقصى حالة من التحدي لأنه يريد أن يثبت حقه فيه من خلال الرباط المستمر في باحاته.وأضاف: "شعبنا الفلسطيني مستمر بالدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، ويجب على الشعوب العربية والإسلامية أن تعي بالخطر الكبير المحدق به".وحمل حمادة الاحتلال المسؤولية الكاملة جراء مخططات المستوطنين الإجرامية بحق المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا على أن شعبنا الفلسطيني ومقاومته لن يسمحوا باستمرار تغول الاحتلال بحق القدس والأقصى.وأشار إلى أن صمود شعبنا واستعداده للدفاع عن المسجد الأقصى يربك الاحتلال، وثبات شعبنا على مبدأ الدفاع عنه يفشل مخططات الاحتلال.وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية الفاشية قد تتخذ قرارا بتطبيق مخطط التقسيم المكاني، مبينا أن جميع انتهاكات الاحتلال بحقه هي تجاوز للخطوط الحمراء.وتابع: "شعبنا الفلسطيني لن يسلم المسجد الأقصى للاحتلال، وهناك أعداد كبيرة من أبناء شعبنا تستعد للرباط في باحات المسجد الأقصى خلال العشر الأوائل من ذي الحجة".وذكر حمادة أن الاحتلال يعمل على إعاقة وصول أبناء شعبنا الفلسطيني إلى المسجد الأقصى.