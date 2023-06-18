غزة: توحيد مواعيد فتح وإغلاق محلات الذهب

رام الله - دنيا الوطنأصدرت نقابة الصاغة وتجار المعادن الثمينة في قطاع غزة ، اليوم الأحد ، قرارًا يقضي بتوحيد فتح وإغلاق محلات الذهب.جاء ذلك خلال بيان لها، جاء فيه : "نحيطكم علما بأنه ومن خلال التفاهمات وبالتوافق في وزارة الإقتصاد الوطني (مديرية الدمغة) ومباحث الذهب فقد تقرر توحيد مواعيد فتح وإغلاق محلات الذهب في جميع محافظات قطاع غزة."ووفق البيان، فإنه سيتم "فتح محلات الذهب تمام الساعة التاسعة صباحاً وإغلاقها تمام الساعة التاسعة مساءً."وأوضحت أنه سيتم "العمل بمضمون هذا التعميم إبتداءاً من اليوم السبت الموافق17/6/2023."