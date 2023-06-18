شؤون فلسطينية

طاقم طبي فلسطيني يُجري خمس عمليات جراحية ضخمة بمستشفيات القطاع

طاقم طبي فلسطيني يُجري خمس عمليات جراحية ضخمة بمستشفيات القطاع
الطاقم الطبي الخاص بجراحة الأوعية الدموية والجراحة الدقيقة برئاسة الدكتور محمد كلوب
رام الله - دنيا الوطن
أجرى الطاقم الطبي الخاص بجراحة الأوعية الدموية والجراحة الدقيقة، برئاسة الدكتور محمد كلوب، خمس عمليات جراحية ضخمة أُجريت لخمس مرضى من قطاع غزة، باستخدام جميع الطرق بالتروية الشريانية، معظمهم حضروا إلى مستشفى غزة الأوروبي، بمضاعفات شديدة ناتجة عن تأخرهم في الحصول على الخدمة الفائقة عند انسداد الشرايين في الأطراف السُفلية.

وقال كلوب في تصريح صحفي، أنه تم اجراء لهم العمليات الجراحية خلال الثلاث أسابيع الأخيرة، حيث تم عمل وصلات شريانية مختلفة في عدة مناطق، وتم تنظيف الشرايين عبر أجهزة شفط التخثرات الدموية، وتم عمل رقعات بيولوجية لتوسيع مناطق الانسداد.

وأضاف كلوب، جميع المرضى تم الحفاظ على الجزء الأكبر من أطرافهم، أُجريت هذه العمليات في مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني "القدس".

وذكر كلوب أن الطاقم الطبي قد أجرى عملية جراحية صعبة ومعقدة سيتم الكشف عن تفاصيلها بعد تماثل المريض بشكل كامل للشفاء، وهي من العمليات النادرة جداً والمعقدة. 

وقال: المريض الأن لا زال يمكث في المستشفى وهو تحت الرعاية الطبية ويستكمل العلاج، وحالته مستقرة، وكانت قد رفضت مراكز عدة علاجه، وذلك بسبب صعوبة حالته الصحية. 

وشكر كلوب طواقم العمل في مستشفيات غزة الأوروبي والقدس، على جهودهم الكبيرة التي بذلوها في خدمة المرضى والحفاظ على سلامتهم.

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