وزير العمل يصل القطاع هذا الأسبوع.. والضمان الاجتماعي أبرز الملفات





وقال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن أبو جيش سيصل القطاع، في زيارة تستمر يومين، حيث سيعقد ورشات عمل بهدف إطلاق الحوار المجتمعي حول الضمان الاجتماعي.





وأضاف الفار، أن "لقاءات وورشات عمل عقدت خلال الأيام الماضية في كل المحافظات، والآن يجب أن تكون غزة جزءاً من هذا النقاش".





وتابع المسؤول في وزارة العمل: هذه الورشات ستكون بمشاركة جميع أطراف الإنتاج وكل مكونات المجتمع (الحكومة والعمال وأصحاب العمل).





يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها أبو جيش القطاع، منذ توليه منصبه عام 2019.

خاص دنيا الوطنأكد ناصر الفار، نائب مدير عام في وزارة العمل، اليوم الأحد، أن وزير العمل، نصري أبو جيش، سيصل القطاع عبر معبر بيت حانون/إيرز هذا الأسبوع.