رسمياً.. أول مرشح يعلن خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر

رام الله - دنيا الوطنأعلن عبد السند يمامة، رئيس حزب (الوفد) في مصر الترشح رسمياً لانتخابات الرئاسة المقبلة.ووفق موقع (القاهرة 24) المصري، فإن الهيئة العليا لحزب (الوفد) اختارت رئيس الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية بنسبة تجاوزت 90%.وكلف عبد السند يمامة، السكرتير العام ياسر الهضيبي متحدثا رسميا وإعلاميا للحملة الانتخابية.وسبق أن التقى يمامة مع ممثلي ورؤساء لجان شباب الوفد بالمحافظات بالمقر الرئيسي للحزب، حيث دعا شباب الوفد إلى مشاركة الحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة بقوة، ورفضوا الإساءة لرئيس الحزب واستهداف الوفد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.وأشار عبد السند يمامة إلى أن شباب الوفد هم الأمل والمستقبل لهذا الحزب، لذلك تم عقد هذا الحوار للاستماع لجميع شباب الوفد.وفي وقت سابق، أكد ضياء رشوان، عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور في مصر، منسق الحوار الوطني، أنه لا يمكن اجراء الانتخابات الرئاسية العام الحالي.وفي تصريحات لوسائل إعلام مصرية، قال ضياء رشوان، إن "الانتخابات المقبلة من المقرر أن تكون في حدود شهر فبراير العام المقبل، وإنها ستكون بإشراف قضائي كما كانت سابقتها".وأشار رشوان إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تنعقد بكامل هيئتها 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، موضحاً أن الانتخابات العام المقبل وليس هذا العام، والانتخابات باشراف قضائي كامل.وأكمل: "الرئيس في أي نظام رئاسي لا يمكنه الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، كما أن لفظ مبكرة لا يوجد في أي نظام رئاسي".