عرنكي: نأمل انعقاد المؤتمر الدولي الذي أكدت عليه رؤية الرئيس الصيني قريباً





وأشار إلى أن هذه الرؤية تهيء الطريق لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي يقارع الاحتلال منذ اكثر من 75 عاما، ونحيي الصين على موقفها الداعم لشعبنا وقضيتنا.



وأكد عرنكي ان هذه الرؤية رسالة الى كافة قادة العالم والمجتمع الدولي، ليتحمل المسؤولية ويعمل على اعادة العمل حل الدولتين والذي نصت عليه الاتفاقات الدولية، مضيفا على الجميع ان يكون شريكا في تحقيق السلام العادل، الذي يضمن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ويمنح الفلسطينيين كافة حقوقهم المشروعة.



وأضاف عضو اللجنة التنفيذية: "نأمل ان يكون هناك تحرك سريع من الصين لعقد المؤتمر الدولي للسلام ، الذي اكدت عليه رؤيا الرئيس الصيني، وندعو دول العالم لتكون عادلة ومنصفه لشعبنا وقضيتنا".





رام الله - دنيا الوطنأثنى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المغتربين دكتور فيصل عرنكي، على رؤية الرئيس الصيني شي جين بينغ، ذات الثلاث نقاط، والتي اعلن عنها خلال القمة الثنائية التي جمعته بفخامة السيد الرئيس محمود عباس.