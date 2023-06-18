شؤون فلسطينية

مسؤولة أميركية كبيرة تصل المنطقة للقاء مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين

مسؤولة أميركية كبيرة تصل المنطقة للقاء مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين
مساعدة وزير الخارجية الأميركية باربرا ليف
رام الله - دنيا الوطن
وصلت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف إلى المنطقة، في زيارة شرق أوسطية، تشمل إسرائيل والضفة الغربية.

كما من المقرر أن تزور المسؤولة الأميركية، الأردن يومي 24 و25 حزيران/يونيو 2023، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

وتجتمع ليف، بكبار القادة الإسرائيليين السياسيين والعسكريين في القدس المحتلة، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك "توسيع نطاق اندماج إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط وتعميقه وكبح سلوك إيران المزعزع للاستقرار"، وفق تعبير البيان.

كما تجتمع المسؤولة الأميركية في رام الله، بكبار القادة الفلسطينيين، لمناقشة المسائل ذات الأولوية في العلاقات الأمريكية-الفلسطينية، بما في ذلك الجهود الأمريكية لدعم الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن تجتمع ليف أيضا خلال زيارتها بأفراد من المجتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيني.

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