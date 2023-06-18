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السودان: اتفاق جديد لوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة

السودان: اتفاق جديد لوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة
السودان: اتفاق جديد لوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
توصّل طرفا النزاع في السودان إلى وقف لإطلاق النار لمدّة 72 ساعة اعتبارًا من صباح اليوم الأحد، وفق ما أعلنت السعوديّة والولايات المتحدة.

وجاء في البيان المشترك أنّ الرياض وواشنطن تُعلنان "اتّفاق ممثّلي القوّات المسلّحة السودانيّة وقوّات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدّة 72 ساعة اعتبارا من تاريخ 18-21 حزيران/يونيو الساعة 6 صباحا بتوقيت الخرطوم" (04,00 ت غ).

وسرت آخر هدنة نهاية الأسبوع الماضي لمدة 24 ساعة، والتزم بها الطرفان إلى حدّ بعيد، لكن فور انتهاء مدّتها استفاق سكّان الخرطوم على تجدّد المعارك.

وأشار البيان إلى أنّ الطرفين اتّفقا على أنّهما أثناء فترة وقف النار "سيمتنعان عن التحرّكات والهجمات واستخدام الطائرات الحربيّة أو الطائرات المسيّرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوّات".

وأضاف أنّهما سيسمحان "بحرّية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانيّة في جميع أنحاء السودان".

ودعت الرياض وواشنطن طرفَي النزاع إلى "النظر في المعاناة الكبيرة التي يعانيها الشعب السوداني، وضرورة الالتزام التام بوقف إطلاق النار وتوقف حدّة العنف".

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