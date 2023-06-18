بضغط أميركي.. الاحتلال يستعد لبيع دبابات ميركافا لدول أوروبية بينها أوكرانيا





ونقل الموقع عن مسؤول أمني الليلة الماضية قوله، بأن المفاوضات تجري حاليا مع دولتين أوروبيتين، فيما قدر خبير أمني أن الدبابات مخصصة لبولندا وأوكرانيا.





وأكد موقع (والا)، أنه يبدو بأن الحكومة استسلمت للضغط الأمريكي لمساعدة أوكرانيا على الرغم من الجهود المبذولة للحفاظ على علاقة مستقرة مع موسكو.





وأضاف: يزعم ضباط أن خطوة بيع دبابات "ميركافا" تزيد من معدل إنتاج الدبابات من نوع "ميركافا 4"، لكن بشرط أن يتم تسريع الإنتاج، "هذا فيما تتصاعد التهديدات من لبنان وسوريا والضفة وقطاع غزة".



رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (والا) الإسرائيلي، بأن وزارة الجيش وبضغط من الإدارة الأمريكية، عبرت عن استعدادها لبيع دبابات "ميركافا 2" و"ميركافا 3" التي صنعت في التسعينيات، إلى دول أوروبية.