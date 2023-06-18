الأولى منذ خمس سنوات.. وزير الخارجية الأمريكي يصل الصين في زيارة رسمية





وتأتي هذه الزيارة، وسط فتور في العلاقات الثنائية وآمال ضئيلة في تحقيق انفراجة فيما يتعلق بقائمة طويلة من الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم.



وبعد تأجيل الزيارة في شباط/ فبراير الماضي بسبب قضية المنطاد الصيني الذي حلّق في المجال الجوي الأميركي، أصبح بلينكن أكبر مسؤول حكومي أميركي يزور الصين منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه في كانون الثاني/ يناير 2021.



ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن وزير الخارجية الصيني تشين غانغ وكبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي وربما الرئيس شي جين بينغ، وأن يعمل على إنشاء قنوات اتصال مفتوحة ودائمة لضمان عدم تحول المنافسة الإستراتيجية بين البلدين إلى صراع، وفق ما جاء على موقع (الجزيرة نت).



وتدهورت العلاقات الأميركية الصينية في شتى المجالات، مما أثار مخاوف من احتمال اشتباكهما عسكريا يوما ما بسبب جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تقول الصين إنها تابعة لها.



كما أنهما على خلاف حول عدة قضايا كبرى منها التجارة وجهود الولايات المتحدة لكبح صناعة أشباه الموصلات في الصين وسجل بكين في مجال حقوق الإنسان.



وقال بلينكن، في تصريحات صحفية، الجمعة، قبل مغادرته إلى بكين، إن للرحلة ثلاثة أهداف رئيسية هي "إنشاء آليات لإدارة الأزمات، وتعزيز مصالح الولايات المتحدة وحلفائها والتحدث مباشرة عن المخاوف ذات الصلة، واستكشاف مجالات التعاون المحتمل".





رام الله - دنيا الوطنوصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى بكين في زيارة تستمر يومين هي الأولى لوزير خارجية أميركي منذ خمس سنوات.