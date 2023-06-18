لمكافحة الجريمة.. الاحتلال يُصادق على تشكيل اللجنة الوزارية لشؤون المجتمع العربي





ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن من أولى مهام هذه اللجنة وضع آلية للتصدي للجريمة المتفشية في المجتمع العربي بأراضي عام 48.





وقُتل رجل يبلغ من العمر (57 عاماً) صباح أمس السبت، في جريمة إطلاق نار جديدة بمدينة الناصرة لي رتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بأراضي عام 48 منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، إلى 97 قتيلاً، بينهم 6 نساء وشابة وطفلان.

ولن تشمل اللجنة الوزارية حضوراً عربياً على مستوى وزير، في حين أفادت (مكان) أنه يبدو بأن الممثل العربي الوحيد الذي سيعين لها بصفته "مدعوًا دائمًا"، هو رئيس سلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، حسان طوافرة.



واستهجنت وزارة المساواة الاجتماعية، عدم إدراج الوزير عميحاي شيكلي، ضمن أعضاء اللجنة، رغم أنه من المفترض رسمياً أن تكون وزارته على اتصال بمعظم السلطات المحلية العربية.



ومن المتوقع أن يتولى رئاسة هذه اللجنة التي ستضم 15 وزيرا، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. ولن تشمل اللجنة الوزارية حضوراً عربياً على مستوى وزير، في حين أفادت (مكان) أنه يبدو بأن الممثل العربي الوحيد الذي سيعين لها بصفته "مدعوًا دائمًا"، هو رئيس سلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، حسان طوافرة.واستهجنت وزارة المساواة الاجتماعية، عدم إدراج الوزير عميحاي شيكلي، ضمن أعضاء اللجنة، رغم أنه من المفترض رسمياً أن تكون وزارته على اتصال بمعظم السلطات المحلية العربية.ومن المتوقع أن يتولى رئاسة هذه اللجنة التي ستضم 15 وزيرا، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.





ومن بين أعضاء اللجنة الوزارية، وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، وزير تطوير النقب والجليل، يتسحاق فيسلاروف.



ومن المتوقع أن يتم تنسيق مناقشات اللجنة من قبل ممثل مجلس الأمن القومي، الذي سيشارك بشكل منتظم في المناقشات.



وسيتم تفويض اللجنة، من بين أمور أخرى، لتعزيز مجالات العمل والرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والإسكان والثقافة في المجتمع العربي وستعمل على تعزيز "خطوات مهمة" ، كما ينص القرار الحكومي المتوقع المصادقة عليه اليوم، لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي.



رام الله - دنيا الوطنمن المنتظر أن تُصادق حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، على تشكيل اللجنة الوزارية لشؤون المجتمع العربي.