طقس فلسطين: أجواء غائمة جزئياً وانخفاض ملموس على درجات الحرارة

رام الله - دنيا الوطنتنبأت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكوناليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية في ساعات الصباح، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وهذه الليلة، يكونغائماً جزئياً إلى صاف بوجه عام، وباردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية حفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.وغدا الاثنين، يكونغائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وبعد غد الثلاثاء يكونغائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الأربعاء المقبل يكونغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.